На трассе М2 «Крым» фура врезалась в отбойник и загорелась: видео

Кадр из видео. Фото МЧС по Тульской области.

ДТП случилось 11 августа 2020 года в 6.40.

На 274 км автодороги М2 «Крым» в Воловском районе грузовой автомобиль Volvo врезался в отбойник и загорелся.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. В аварии никто не пострадал, — об этом сообщили в МЧС.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.