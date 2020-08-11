Кадр из видео. Фото МЧС по Тульской области.
На трассе М2 «Крым» фура врезалась в отбойник и загорелась: видео
Очевидцы сообщили о перекрытии движения.
ДТП случилось 11 августа 2020 года в 6.40.
На 274 км автодороги М2 «Крым» в Воловском районе грузовой автомобиль Volvo врезался в отбойник и загорелся.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. В аварии никто не пострадал, — об этом сообщили в МЧС.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
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