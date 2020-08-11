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На трассе М2 «Крым» фура врезалась в отбойник и загорелась: видео
Кадр из видео. Фото МЧС по Тульской области.

На трассе М2 «Крым» фура врезалась в отбойник и загорелась: видео

Очевидцы сообщили о перекрытии движения.

ДТП случилось 11 августа 2020 года в 6.40.

На 274 км автодороги М2 «Крым» в Воловском районе грузовой автомобиль Volvo врезался в отбойник и загорелся.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи. В аварии никто не пострадал, — об этом сообщили в МЧС.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:09 −1
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