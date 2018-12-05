Истории волонтеров в Туле: «Добро всегда возвращается. Это то, во что мы верим»

Ежегодно число добровольцев, готовых безвозмездно отдавать свое время и силы на благо обществу, растет. Решается стать волонтером далеко не каждый. В этот день мы хотим рассказать вам о волонтерах Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ», который оказывает адресную помощь детям со злокачественными заболеваниями крови и поддерживает онкогематологические отделения в регионах.

С 2016 года Фонд «ЖИВИ» сотрудничает с Тульской детской областной клинической больницей и поддерживает детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии. За время сотрудничества на базе отделения была реализована программа «Мир в красках», которая направлена на создание условий для комфортного пребывания и лечения детей. Реализация программы не была бы возможной без волонтеров фонда — замечательных людей, ваших соседей и знакомых, тех, кто уделяет свое свободное время детям и помогает им отвлечься от болезненных процедур.

Сегодня мы хотим рассказать вам о некоторых их них, о их жизни, мотивах и почему они стали волонтерами.



Наталья Зарниченко, 52 года, методист Дома детского творчества МБУ ДО «ДДТ», председатель детского общественного движения «Дети России», руководитель волонтерского проекта «Союз неравнодушных». Занимается творчеством с детьми.

- Волонтерство — это то, что близко моей идеологии, близко моей душе. В марте этого года я стала официальным представителем фонда «ЖИВИ» по проведению мастер-классов с детьми. Я знаю, насколько эмоционально тяжело находиться в таких лечебных отделениях, и очень важно, чтобы у детей была мотивация к выздоровлению, появилось позитивное направление мыслей. Поэтому я решила заниматься с детьми рукоделием и проводить мастер-классы. Я увлекаюсь народными тряпичными куклами, и мы вместе с детишками учимся их создавать. Я рассказываю о наших традициях, символике, делюсь знаниями.



- Из-за специфики лечения очень важно, чтобы все материалы для поделок были сертифицированы, качественны, без резких запахов, — продолжает Наталья Зарниченко. — Однажды фонд закупил гофрированную бумагу, из которой мы делали цветы и кукол. Это магический материал, из которого можно сделать очень красивые вещи для украшения интерьера или подарок. Это отвлекает ребят от грустных мыслей и дает возможность подарить частичку своей души другому человеку. Я стараюсь находить необычные материалы для поделок, создавать чудеса из подручных средств.

Например, мы делали украшения из фетра, обратные витражи, театральных кукол. Однажды мы попробовали махровое оригами — это когда складываешь полотенце специальным образом и закрепляешь резинками, получается какая-нибудь зверушка, а распускаешь — обычная вещь.

Надо понимать, что такие занятия не могут продолжаться очень долго, дети устают. Поэтому я делаю заготовки наших поделок, вырезаю, готовлю наборы. Тогда за один мастер-класс можно создать готовое красивое изделие. Очень важно создать ситуацию успеха у ребенка.

На занятиях мы не только рукодельничаем, но и много общаемся. Я рассказываю им притчи, интересные факты о нашем крае, узнаю, о чем они мечтают, чем занимаются. Таким образом они и между собой знакомятся и общаются.

Когда мы разговариваем о будущих планах, об их мечтах, то у детей появляется стимул к жизни, силы бороться. Иногда дети говорят, что после лечения тоже хотели бы стать волонтерами. Особенно на наших встречах они любят «финальные обнимашки».

Общение с детьми очень мобилизует, ты забываешь о своих проблемах, это сильный энергообмен. Кроме того, это шанс самореализоваться, одарить одиноких людей вниманием и заботой. Сделать то, чего не можешь на работе.

Чтобы стать волонтером нужно соизмерять свою занятость и возможности, учиться планировать свое время, не бросать на полпути и выкладываться на 100%. Не стоит сразу ждать благодарности, в первую очередь ты идешь к детям, чтобы отвлечь их, подарить им искорки надежды. Они все равно вспомнят тебя добрым словом.

Волонтер — это человек, помогающий решить проблемы общества на системном уровне, человек, который дарит свое время, знания и навыки. Я верю в бумеранг добра, когда ты его запускаешь, то обратно получаешь сторицей.



Андрей Порошин, 30 лет, руководитель школы программирования и робототехники для детей iKids. Организуют занятия по робототехнике в отделении.

- Как только мне поступило предложение от фонда «ЖИВИ» стать волонтером, я обсудил его с коллегой Николаем Порошковым, и он сразу же согласился, за что я ему очень благодарен. Вместе с Николаем мы придумывали, как можно сделать наши мастер-классы интересным и познавательным для детей в больнице. С помощью нашего коллеги Владимира Калинова нам удалось реализовать наши задумки. Программу мастер-класса мы готовим исходя из возраста детей. Важно, чтобы все были вовлечены. Мы проводили занятия с 3D-ручками. Каждый ребенок создавал собственную поделку из жидкого пластика и мог познакомиться с принципом работы с 3D-ручкой. Одну ручку мы подарили отделению, чтобы дети могли работать с ней в свободное время.

Со старшими ребятами мы создавали простейшую 2D игру — «стрелялку». Из специального набора «Lego Wedo» конструировали манипулятор, управляемый с компьютера. Для детей это возможность отвлечься от грустных мыслей, лишний раз улыбнуться, порадоваться своим успехам.



Радость и эмоции детей дают мне большое количество энергии и эмоциональный подъем. Я бы хотел пожелать всем людям быть добрее, внимательнее и терпимее друг к другу.

Не бояться протянуть руку нуждающемуся в трудную минуту. Быть цельной личностью, иметь высокие требования в первую очередь к себе, менять мир вокруг в лучшую сторону. Добро всегда возвращается. Это то, во что я верю.

Игорь Чудаков, 27 лет, артист оригинального жанра — иллюзионист. Организует представления для детей.

- С фондом «ЖИВИ» я сотрудничаю с апреля 2018 года. Я профессиональный фокусник и хочу, чтобы то, что я умею делать лучше всего, приносило пользу, тем более детям, которым так нужны яркие эмоции. Конечно, дети в онкологическом отделении — это особенная, сложная аудитория. Я чувствую, что помогаю им справляться с трудностями, заряжаю позитивом, они, хоть и на время, забывают о своих болезнях. Каждый раз стараюсь, чтобы дети поверили в чудо, вовлекаю их, общаюсь, удивляю, смешу. Часто малыши стараются разгадать тот или иной фокус, просят рассказать секрет, или показывают мне, что умеют делать сами. Я импровизирую и подстраиваюсь под аудиторию, смотрю, чтобы всем было интересно. Одни из самых сильных эмоций ты испытываешь, когда делаешь жизнь других лучше. Ты чувствуешь себя другим человеком, начинаешь больше ценить жизнь и окружающих.

Чишкина Ирина, 23 года, студентка последнего курса медицинского института, медсестра.

- С фондом «ЖИВИ» я сотрудничаю с этого лета в рамках программы «Мир в красках». Ко мне обратилось руководство тульского волонтёрского центра и попросило помочь фонду в качестве фотографа. Я, конечно, согласилась. Ранее я тоже занималась волонтерством, я участвовала в организации культурно-массовых мероприятий, в экологических акциях и программах по сохранению исторического облика города.

В работе волонтёра пользу извлекают обе стороны: организатор получает помощь, волонтёр получает уникальный опыт и возможность реализовать альтруистические стремления.

Кроме работы фотографом на мероприятиях проекта, я проводила один из мастер-классов для детей, мы плели цветы из бисера. По иронии, в тот день среди пациентов оказались одни мальчики — а я же к ним пришла с цветами из бисера! Поначалу было неловко, но несколько ребят, включая мальчишек старшего школьного возраста, сели за бисероплетение. И знаете, у них вышли отличные лилии! Больше всего меня поразила, конечно, такая открытость новому опыту.

Мне кажется, работа в детских больницах очень важна. Ребёнок, и без того угнетённый болезнью, оказывается в непривычной обстановке, лишённый привычных занятий, общения с друзьями. Мастер-классы, представления, создание комфортной среды — это то немногое, что мы можем сделать, чтобы скрасить время пребывания ребёнка в больнице.



Мне было неожиданно и радостно видеть, как дети включались в работу на мастер-классах, активно обсуждали процесс. С первого же посещения этот отклик дал понять, что работа не напрасна.

В нашем городе есть несколько волонтёрских центров, за работой которых можно следить в их сообществах в социальных сетях и на сайте? добровольцыроссии.рф. Вы всегда можете присоединиться к их мероприятиям и стать волонтером.



Чтобы быть волонтером сегодня, совсем необязательно быть филантропом или зарабатывать миллионы, достаточно быть готовым помогать другим и хотеть делиться своим теплом и вниманием. У каждого человека есть личный ресурс — время, силы, умения, навыки. И этот ресурс тоже можно направить на благое дело.

Не важно сколько тебе лет и чем ты занимаешься, ты можешь внести свой посильный вклад в развитие общества и изменить мир к лучшему. Сегодня отличный день, чтобы стать волонтером.

Хотите поддержать деятельность фонда? Заходите на сайт фонда www. fond-zhivi.ru Фонду нужна постоянная волонтерская помощь, так называемая «помощь руками». У каждого человека есть личный ресурс — личное время, личные силы, умения и навыки. Этот ресурс тоже можно направить на благое дело! Готовы себя попробовать в роли волонтера? Заполняйте анкету на сайте фонда в разделе «Как помочь».