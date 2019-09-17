Стоп, лейкоз!

Сентябрь – месяц повышенной информированности населения о злокачественных заболеваниях крови. Как не пропустить грозные симптомы и что надо сделать сразу?

Каждый сентябрь различные медицинские организации, публичные личности, СМИ во всем мире стараются привлечь внимание общества к этой проблеме. Такая просветительская деятельность прямо или косвенно работает на то, что рак всё больше и больше становится контролируемым. Работа по информированию людей должна проводиться постоянно. Именно этим и занимается благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ». С 2016 года деятельность фонда тесно связана с нашим городом, ведь в числе его подопечных находится Тульская детская областная клиническая больница.



Участвуя в повестке попечительского совета больницы и сотрудничая с отделением онкологии, гематологии и химио­терапии больницы, фонд видит свою ответственность не только в том, чтобы маленьким пациентам стационара оказывалась качественная всесторонняя и своевременная медицинская помощь, но и в том, чтобы всем остальным жителям Тулы младше 15 лет никогда не пришлось стать пациентами этой больницы.

Распространение информации о детских злокачественных заболеваниях крови – одно из направлений деятельности БФ «ЖИВИ». Это информация, которая спасает 95% детских жизней.

Тула является одним из самых экологически неблагоприятных городов Центральной России, а регион в целом, согласно данным фонда независимого мониторинга «Здоровье» за 2018 год, лидирует среди других областей страны по уровню смертности от онкологических заболеваний.

Эксперты выделяют Тульскую область в числе первых десяти регионов с наибольшими значениями показателя смертности от злокачественных заболеваний. Причем, согласно данным за 2018 год, Тульский регион занимает в этой десятке второе место (258,5 случая на 100 тыс. населения).

Одной из причин столь неутешительной статистики является тяжелейшая техногенная нагрузка, лежащая на Тульском регионе, – обратная сторона почетного звания «важнейшего индустриального центра страны». Но есть у экологических проблем Тульской области и другая причина – более 30 лет назад в четвертом реакторе Чернобыльской АЭС начались необратимые процессы и разразилась самая страшная техногенная катастрофа в биографии планеты. Бедствие случается в одном месте, а его последствия проявляются за сотни километров. Около четырех с половиной тысяч населенных пунктов, согласно официальному реестру, были признаны попавшими в зону чернобыльского поражения. Наиболее пострадавшими от катастрофы оказались Тульская и Брянская области.



На протяжении всего периода сотрудничества благотворительный фонд «ЖИВИ» проводит в Тульской области собственный статистический мониторинг заболеваемости детским лейкозом. Согласно данным исследований, ежегодно в регионе диагноз «злокачественное заболевание крови» ставится 4-5 детям на 100 000 детского населения (что в целом укладывается в мировую норму выявляемости детского лейкоза – 3-4 ребенка на 100 000 детского населения). В регионе случаются всплески резкого превышения нормы выявляемости детских онкогематологических заболеваний, последний из которых был зафиксирован совсем недавно, в 2017 году. Тогда был выявлен 21 случай диагностирования лейкоза, что более чем в два раза превысило норму и составило 10 человек на 100 000 детского населения (на 1 января 2019 года в Туле и области проживает 208 791 ребенок до 15 лет). Это очень высокий показатель!

Однако есть и хорошие новости. В Туле диагностика детских онкогематологических заболеваний находится на очень высоком уровне, случаи невыявленных заболеваний практически исключены.

К этому есть всего одно условие – безотлагательное обращение родителей к педиатру при обнаружении самых первых признаков болезни.

Сложность заключается в том, что симп­томатика лейкоза размыта и не всегда очевидна, и на родителей ложится серьезная ответственность – быть крайне внимательными к состоянию здоровья своих детей.



К первичным признакам заболевания относятся:

• повторяющаяся высокая (выше 38 °C) или постоянная повышенная температура (ниже 38 °C, но на протяжении длительного времени без признаков инфекционного заболевания);

• увеличенные лимфатические узлы (на шее, в подмышечных впадинах, в паху) или миндалины;

• выраженная ночная потливость;

• частые инфекционные заболевания дыхательных путей, отиты, кожные инфекции в течение короткого промежутка времени;

• синяки, кровоподтеки и мелкие красные точки на теле (петехии), не связанные с травмами и ушибами;

• беспричинные частые носовые кровотечения, кровоточивость десен при чистке зубов;

• бледность или неестественный цвет кожи;

• быстрая утомляемость и одышка при физических нагрузках;

• боли в суставах и костях;

• боли в животе, увеличение живота в размерах;

• необъяснимая потеря веса;

• отечность конечностей и лица.



Появление даже одного из этих симптомов – повод обратиться к педиатру. Если был замечен не один симптом, а сразу несколько, лучше обратиться к врачу как можно скорее. Педиатр может назначить общий анализ крови и при подозрении на лейкоз направить ребенка к гематологу для дополнительных исследований с целью подтверждения или уточнения диагноза.

Заболевание может развиваться как исподволь, начинаясь с бледности и усталости, так и очень быстро, когда при возникновении более ярких симптомов родители вынуждены обращаться к врачу экстренно или даже вызывать скорую помощь. В таких случаях ребенка сразу могут госпитализировать, чтобы провести терапию и уточнить диагноз.

При своевременной диагностике 95% случаев заболевания лейкозом заканчиваются благополучно.

Елена Дубикова.

Фото Виктории Юрьевой.