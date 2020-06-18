В Тульской детской областной клинической больнице благоустроят территорию

Масштабный и очень важный проект стартует в нашем городе 1 июля. Этот проект будет осуществлен усилиями Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ», при поддержке Фонда президентских грантов, партнеров фонда и тульского бизнес сообщества.

Больничная территория должна стать живым пространством, которое поможет маленьким пациентам быстрее выздоравливать – набираться сил, восстанавливаться после процедур, получать новые, необходимые каждому ребенку впечатления и позитивные эмоции. Поможет очутиться в максимально дружественной и комфортной среде, напоминающей двор около дома или школьную площадку.

Фонд «ЖИВИ» с 2016 года оказывает поддержку отделению онкологии, гематологии и химиотерапии в Тульской детской областной клинической больнице. Изменения, связанные с благоустройством, коснутся всех пациентов стационара – ведь территория для всех корпусов больницы общая. В отделениях различного профиля ежегодно лечится около 9500 детей, и все они нуждаются в новой территории не меньше, чем в эффективных лекарствах.

И все-таки у пациентов онкогематологического отделения в таком проекте особая нужда.

Доказано, что для победы над болезнью необходимы не только медикаменты, но и полноценный курс реабилитации. Особенно это касается злокачественных заболеваний: больше половины успеха в борьбе с ними зависит от психоэмоционального состояния пациента и реабилитационных процедур.

Существует масса исследований, доказывающих, что комплексные реабилитационные программы не только улучшают качество жизни, но и увеличивают выживаемость онкологических больных. На Западе такие программы существуют уже 50-60 лет и, благодаря им, люди живут полноценной активной жизнью.

Поэтому для пациентов онкогематологического отделения так важно, чтобы лечение не ограничивалось терапевтическими алгоритмами и стенами больницы, а продолжалось на свежем воздухе, где можно набраться сил и пройти курс реабилитационных процедур.

По проекту на территории появятся игровая площадка и спортивный комплекс с тренажерами – лыжами, велосипедами, беговыми дорожками – на которых дети смогут заниматься лечебной физкультурой под контролем физиотерапевтов. Будет разбит уютный сквер для прогулок. Даже вид из больничного окна не на унылые серые стены, а на обустроенный красивый ландшафт уже способен улучшить настроение и отвлечь от тревог.

Но это еще не все. Не будем забывать, что в больнице дети не только лечатся, но и живут в течение месяцев, развиваются, мечтают и строят планы на будущее. И очень важно, чтобы оказавшись надолго запертыми в больничных стенах, они не были травмированы этим эпизодом на всю жизнь, чтобы у них с детства не зародился страх перед любой медицинской помощью. Потому что пережитый в детстве негативный опыт больниц спустя годы приводит к тому, что уже будучи взрослыми, люди боятся обращаться к врачам, проверять свое здоровье из-за боязни получить какой-нибудь страшный диагноз – например, онкологию. А ведь известно, что чем раньше будет обнаружено заболевание, тем значительно больше шансов его полностью вылечить.

Деятельность Благотворительного фонда «ЖИВИ» сосредоточена на реализации системной помощи онкогематологическим отделениям детских больниц – чтобы не отдельные дети, а все пациенты отделения могли иметь возможность получать высокотехнологичную, качественную и своевременную медицинскую помощь.

Благоустройство территории больницы – неотъемлемая и очень важна часть этой комплексной помощи. Во всем мире государственная система здравоохранения сосредоточена на организации терапевтического процесса, в то время как организация реабилитационной среды проводится за счет грантов и лежит на плечах благотворительных организаций, то есть по сути – наших с вами. Давайте поддержим Фонд «ЖИВИ» и с Фондом президентских грантов начнем менять ситуацию – подарим детям благоустроенную среду. С видом на будущее.

Если вы хотите присоединиться к реализации проекта, то напишите на почту moscow@fond-zhivi.ru

Текст: Елена Дубикова.