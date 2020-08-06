Быть услышанным: в Туле продавцы-консультанты общаются с покупателями на языке жестов

В «Леруа Мерлен» стартовал социальный проект, ориентированный на слабослышащих и глухонемых покупателей. Как это работает?

Однажды в «Леруа Мерлен» пришел мужчина, которому нужно было подобрать и заколеровать краску, сделать покупки в садовом центре. Казалось бы, что необычного в этой истории? Строительный гипермаркет, краска, колер… Но покупатель оказался особенным – глухонемым. Согласитесь, такому клиенту непросто объяснить, что ему нужно.

К нему пригласили Романа Тюнина, специалиста отдела красок «Леруа Мерлен», – молодой человек владеет языком жестов. Покупатель был несказанно рад тому, что может общаться свободно, что его слышат и понимают.

Потом приходили и другие слабослышащие клиенты, узнав про Тюнина по сарафанному радио, на входе показывали бумажку со словом «Роман», и к ним вызывали этого специалиста. С этого всё и началось. В «Леруа» собрали группу активистов из 17 человек, которые стали предлагать идеи, как помочь людям с ограниченными возможностями и как упростить для них совершение покупки. Начали со слабослышащих людей.

Оказалось, что в гипермаркете еще один сотрудник владеет языком жестов — Андрей Никульча.

Роман Тюнин, специалист «Леруа Мерлен»:

Роман Тюнин – Обычно слабослышащие или неговорящие люди набирают текст на телефоне, показывают его консультанту или кассиру, а те в ответ пишут свое сообщение на экране смартфона или на листке бумаги. Это долго и неудобно. Я об этом знаю не понаслышке: мои мама и папа глухонемые, и язык жестов я знаю с детства. Мне всегда было интересно использовать этот навык не только в кругу семьи, но и в своей работе. И «Леруа Мерлен» дал мне такую возможность. Я могу помогать людям. Мы с Андреем Никульчей решили обратиться во Всероссийское общество глухих и рассказать о себе и своей работе. Теперь мы можем быть переводчиками для таких особенных покупателей.

Андрей Никульча, специалист «Леруа Мерлен»: Андрей Никульча – У меня похожая история — родители глухие с детства. На языке жестов меня учили говорить сначала мама, потом сестра. Мне тоже хотелось применить эти навыки вне семьи. Теперь я могу этим пользоваться и помогать другим. В обычной жизни таким людям непросто ориентироваться. А ведь их немало, в Тульской области таких – 5 тысяч человек! Теперь на стенде при входе в гипермаркет размещены контакты Романа и Андрея. Им можно написать в мессенджеры Viber или WhattsApp, в соцсети, отправить смс. Они проконсультируют дистанционно, расскажут о работе гипермаркета, дадут справку о наличии товара. Либо встретят покупателя на месте и станут для него и проводниками по торговому залу, и переводчиками на кассе. Помогут решить любую проблему. По словам молодых людей, теперь число таких особенных клиентов только растет. – Какая на нас реакция? Сначала удивление, – рассказывает Роман. – Особенные покупатели говорят, что о них редко кто так заботится. Они радуются общению и всегда горячо благодарят. Согласитесь, это здорово, когда тебя слышат и понимают!

О том, как важно дарить заботу и внимание людям с ограниченными возможностями, рассказала сурдопереводчик Татьяна Большова:

Татьяна Большова – По поводу проекта, который запустила компания «Леруа Мерлен», я могу сказать не как переводчик, а как глухой человек, как покупатель: это просто здорово! Глухому очень сложно разобраться в чем-то самостоятельно, а когда он просит помощи у консультантов, обычно возникает языковой барьер. Глухой считает, что продавцы некомпетентны, а продавцы думают про глухих, что они люди с другой планеты. А с помощью переводчиков, владеющих русским жестовым языком, глухие покупатели смогут получить исчерпывающую информацию о товаре, разобраться во всех его свойствах, характеристиках, функциях и сделают правильный выбор. И хотя Роман и Андрей не являются переводчиками, а просто владеют жестовым языком, их помощь неоценима.

Такая реакция и благодарность действительно вдохновляют и настраивают на позитив, и в «Леруа Мерлен» решили на этом не останавливаться.

– Пока мы работаем только со Всероссийским обществом глухонемых, но планируем в будущем оказывать специальную помощь и другим группам людей с ограниченными возможностями, — говорит Андрей.

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

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