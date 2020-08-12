новости
новости
Регистрация
«Я люблю свою Родину вроде, но...»: группа «АнимациЯ» выступит в Туле

«Я люблю свою Родину вроде, но...»: группа «АнимациЯ» выступит в Туле

4 сентября на сцене Concert Hall состоится концерт группы «АнимациЯ», приуроченный к 20-летию коллектива.

Российская рок-группа «АнимациЯ» ведет активную деятельность: она участница фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», VK fest, исполнительница многочисленных хитов и саундтреков к российским фильмам.

Костя Кулясов — лидер группы и автор песен. Он пишет просто и ёмко, казалось бы, про себя, а получается, что про всех. «Я люблю свою Родину вроде бы» исполнил однажды этот человек, и эти слова подхватила вся страна.
 
Отпразднуем день рождения вместе! Все лучшие песни коллектива, неиссякаемый драйв ждут вас в первую пятницу осени.
 

 

Купить билет
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 12:01 +4
Другие статьи по темам
Событие
концертыТула
Прочее
осень

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине в реке обнаружили труп пенсионера
В Алексине в реке обнаружили труп пенсионера
Быть услышанным: в Туле продавцы-консультанты общаются с покупателями на языке жестов
Быть услышанным: в Туле продавцы-консультанты общаются с покупателями на языке жестов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.