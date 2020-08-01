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Минздрав объяснил расхождение в статистике смертности от коронавируса в Тульской области
Фото из архива Myslo.

Минздрав объяснил расхождение в статистике смертности от коронавируса в Тульской области

В ведомстве рассказали, почему статистические данные отличаются от оперативных.

Ранее Myslo сообщал, что с начала пандемии в Тульской области скончались 239 человек с коронавирусом. За прошедшие сутки в статистику попали еще пять случаев.

В региональном минздраве заявили, что статистические данные о смертности отличаются от оперативных.

- Это связано с уточнением причины смерти на основе патолого-анатомических исследований, на которые уходит до 45 дней. Поэтому первоначальные данные о причинах смерти за прошедшие месяцы корректируются по результатам исследований.

Ведомство поясняет, что понятия «смертность» и «летальность» не являются синонимами. Смертность — статистический показатель, отражающий число умерших на 100 тысяч жителей. А летальность от COVID-19 — это процентное соотношение числа умерших к числу заболевших коронавирусом. Показатель летальности формируется в ежедневном режиме на основе оперативных данных. Чем меньше число заболевших, тем выше летальность.

По данным Росстата, в мае в Тульской области констатирована 91 смерть. Больше половины умерших — люди старше 65 лет. В минздраве уточнили, что каждый второй из них имел несколько тяжелых сопутствующих заболеваний (диабет, онкозаболевания, болезни системы кровообращения и другие).

Также в ведомстве добавили, что исследование причин смерти умерших в июне и июле продолжается. Показатели смертности и летальности за эти месяцы будут уточнены после определения окончательной причины смерти.

Сюжет: Коронавирус
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