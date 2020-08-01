В Туле на рынке полиция и Росгвардия массово проверили мигрантов

Фото из архива Myslo.

Также на торговом объекте работали кинологи со служебными собаками.

31 июля в Туле на Новомосковском шоссе полиция совместно с Росгвардией на территории оптово-розничного рынка выявляли нарушения в сфере миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, проверке подверглись 85 иностранных граждан из числа работников рынка, несколько десятков единиц транспортных средств, не только находящихся на территории проверяемого объекта, но и выезжающих с него.

Кинологи со служебными собаками проверили стационарные торговые точки.

- По итогам проведенных мероприятий выявлены не только факты нарушений в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, но и в области дорожного движения, — сообщили в пресс-службе ведомства.