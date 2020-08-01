Как продвигается строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Планируется, что он начнет принимать тульских мам уже осенью следующего года.

Новый корпус Тульского областного перинатального центра возведен более чем на 40%. Как сообщает пресс-служба правительства региона, все работы ведутся по графику.

При непосредственном участии губернатора Алексея Дюмина на строительство объекта были выделены федеральные средства.

На данный момент основные конструктивные работы завершены, прокладываются внутренние и наружные инженерные системы, ведутся монтаж лифтов, фасадные и отделочные работы. К концу года строительство здания планируется завершить и начать монтаж современного медицинского оборудования. Перинатальный центр будет принимать тульских мам осенью следующего года.

Напомним, новый корпус предназначен для оказания высокотехнологической медпомощи по направлениям акушерства, перинатологии и неонатологии. В нем предусмотрено 140 койко-мест, в том числе реанимация — 20 мест. В состав входят: приемное отделение, реанимационно-диагностический центр, клинико-диагностическая лаборатория, отделение восстановительного лечения детей, послеродовое отделение (55 коек), отделение выхаживания новорожденных (40 кроваток), отделение реанимации и интенсивной терапии (20 мест), родовое отделение (10 индивидуальных палат), оперблок (2 операционные), отделение реанимации (6 мест), отделение патологии новорожденных (45 коек) и др.

Стоимость работ — 4 млрд рублей.