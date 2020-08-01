Как продвигается строительство нового корпуса Тульского областного перинатального центра
Планируется, что он начнет принимать тульских мам уже осенью следующего года.
Новый корпус Тульского областного перинатального центра возведен более чем на 40%. Как сообщает пресс-служба правительства региона, все работы ведутся по графику.
При непосредственном участии губернатора Алексея Дюмина на строительство объекта были выделены федеральные средства.
На данный момент основные конструктивные работы завершены, прокладываются внутренние и наружные инженерные системы, ведутся монтаж лифтов, фасадные и отделочные работы. К концу года строительство здания планируется завершить и начать монтаж современного медицинского оборудования. Перинатальный центр будет принимать тульских мам осенью следующего года.
Напомним, новый корпус предназначен для оказания высокотехнологической медпомощи по направлениям акушерства, перинатологии и неонатологии. В нем предусмотрено 140 койко-мест, в том числе реанимация — 20 мест. В состав входят: приемное отделение, реанимационно-диагностический центр, клинико-диагностическая лаборатория, отделение восстановительного лечения детей, послеродовое отделение (55 коек), отделение выхаживания новорожденных (40 кроваток), отделение реанимации и интенсивной терапии (20 мест), родовое отделение (10 индивидуальных палат), оперблок (2 операционные), отделение реанимации (6 мест), отделение патологии новорожденных (45 коек) и др.
Стоимость работ — 4 млрд рублей.