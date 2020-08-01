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С начала пандемии в Тульской области умерли 239 человек с COVID-19
Фото из архива Myslo.

С начала пандемии в Тульской области умерли 239 человек с COVID-19

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в Тульской области умерли еще пятеро пациентов с коронавирусом. Отметим, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.

Таким образом, с начала пандемии в регионе умерли 239 человек с COVID-19.

Сюжет: Коронавирус
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