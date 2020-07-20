новости
новости
Регистрация
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 20 июля

В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 20 июля

Публикуем актуальную информацию.

За сутки в Тульской области зарегистрированы 43 случая заражения коронавирусом — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

Статистика за весь период такова:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
Алексей Дюмин о коронавирусных ограничениях на осень: «Как говорится, хочешь мира – готовься к войне»
Жизнь Тулы и области
Алексей Дюмин о коронавирусных ограничениях на осень: «Как говорится, хочешь мира – готовься к войне»
сегодня, в 16:01, 10 510 2
В Тульской области коронавирусом заразились 602 медика
Жизнь Тулы и области
В Тульской области коронавирусом заразились 602 медика
сегодня, в 15:22, 12 621 1
Глава Роспотребнадзора назвал возможные сроки, когда в Тульской области перестанут ежедневно регистрировать COVID-19
Жизнь Тулы и области
Глава Роспотребнадзора назвал возможные сроки, когда в Тульской области перестанут ежедневно регистрировать COVID-19
сегодня, в 14:50, 24 2792 0
В Тульской области скончались еще четыре пациента с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались еще четыре пациента с COVID-19
сегодня, в 11:04, 7 1840 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:57 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусакарта распространения коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк получил 11 лет за продажу наркотика несовершеннолетней
Туляк получил 11 лет за продажу наркотика несовершеннолетней
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.