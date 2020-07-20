В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 20 июля

За сутки в Тульской области зарегистрированы 43 случая заражения коронавирусом — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

Статистика за весь период такова:

Детализация по населенным пунктам: