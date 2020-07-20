В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 20 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области зарегистрированы 43 случая заражения коронавирусом — у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.
Статистика за весь период такова:
Детализация по населенным пунктам:
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