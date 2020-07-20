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Туляк получил 11 лет за продажу наркотика несовершеннолетней
Изображение Pavlofox с сайта Pixabay.

Туляк получил 11 лет за продажу наркотика несовершеннолетней

Молодой человек будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Советский районный суд вынес приговор 20-летнему туляку. Мужчину обвиняли по п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении несовершеннолетнего).
 
— Суд с учетом доказательств, представленных государственным обвинителем, установил, что 30 октября 2018 года молодой человек продал несовершеннолетней наркотическое средство метадон массой 0,08 граммов, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Суд назначил фигуранту наказание в виде 11 лет исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:17 +3
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