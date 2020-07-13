новости
новости
Регистрация
В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 13 июля

В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 13 июля

Публикуем актуальную информацию.

За сутки в Тульской области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Статистика за всё время такова:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области откроют кафе и рестораны
Жизнь Тулы и области
В Тульской области откроют кафе и рестораны
сегодня, в 13:54, 16 1206 1
Передается ли коронавирус при купании?
Жизнь Тулы и области
Передается ли коронавирус при купании?
сегодня, в 11:10, 48 2143 0
В Тульской области от пневмонии умерли три человека с подтвержденным коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области от пневмонии умерли три человека с подтвержденным коронавирусом
сегодня, в 10:45, 30 1789 0
Новые случаи COVID-19 в Тульской области: за сутки заболели 68 человек
Жизнь Тулы и области
Новые случаи COVID-19 в Тульской области: за сутки заболели 68 человек
сегодня, в 10:43, 27 5936 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:15 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
коронавирускарта распространения коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смерть по неосторожности или поджог? По факту пожара в Туле возбуждено уголовное дело
Смерть по неосторожности или поджог? По факту пожара в Туле возбуждено уголовное дело
Передается ли коронавирус при купании?
Передается ли коронавирус при купании?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.