В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 13 июля

За сутки в Тульской области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

Статистика за всё время такова:

Коронавирус есть во всех районах Тульской области:

Детализация по населенным пунктам: