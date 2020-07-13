В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 13 июля
Публикуем актуальную информацию.
За сутки в Тульской области зарегистрировано 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Дубенского, Ефремовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
Статистика за всё время такова:
Коронавирус есть во всех районах Тульской области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 13:54, 16 1206 1
сегодня, в 11:10, 48 2143 0
сегодня, в 10:45, 30 1789 0
сегодня, в 10:43, 27 5936 0
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