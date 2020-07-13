Смерть по неосторожности или поджог? По факту пожара в Туле возбуждено уголовное дело

При пожаре погибли три человека, один находится в реанимации. Одна из возможных версий – поджог, который устроила психически нездоровая женщина.

Пожар случился утром 13 июля в доме № 18 по ул. Серебровской в Туле. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже поступило примерно в 7.20. По словам очевидцев, пламя, которое вырывалось с балкона и из окон этой квартиры, доставало до верхних этажей. Огонь быстро перекинулся на балкон квартиры на четвертом этаже, а оттуда – на пятый.

При пожаре полностью выгорела квартира на третьем этаже, а также пострадали балконы и окна соседних квартир.

В результате пожара погибли три человека: мужчина 57 лет, прикованный к кровати после инсульта, из квартиры на третьем этаже, а также 51-летний мужчина и 53-летняя женщина из квартиры на пятом этаже, еще один человек из этой же квартиры находится в реанимации. По предварительным данным, люди умерли от отравления угарным газом.

Причина пожара на данный момент устанавливается. По предварительной версии, одна из наиболее вероятных причин произошедшего возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Информация о поджоге на данный момент официально не подтверждается.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области рассказали, что в настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначена пожаро-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.