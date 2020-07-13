новости
новости
Регистрация
Смерть по неосторожности или поджог? По факту пожара в Туле возбуждено уголовное дело

Смерть по неосторожности или поджог? По факту пожара в Туле возбуждено уголовное дело

При пожаре погибли три человека, один находится в реанимации. Одна из возможных версий – поджог, который устроила психически нездоровая женщина.

Пожар случился утром 13 июля в доме № 18 по ул. Серебровской в Туле.  По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Напомним, сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже поступило примерно в 7.20. По словам очевидцев, пламя, которое вырывалось с балкона и из окон этой квартиры, доставало до верхних этажей. Огонь быстро перекинулся на балкон квартиры на четвертом этаже, а оттуда – на пятый. 

При пожаре полностью выгорела квартира на третьем этаже, а также пострадали балконы и окна соседних квартир.

В результате пожара погибли три человека: мужчина 57 лет, прикованный к кровати после инсульта, из квартиры на третьем этаже, а также 51-летний мужчина и 53-летняя женщина из квартиры на пятом этаже, еще один человек из этой же квартиры находится в реанимации. По предварительным данным, люди умерли от отравления угарным газом.

Причина пожара на данный момент устанавливается. По предварительной версии, одна из наиболее вероятных причин произошедшего возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Информация о поджоге на данный момент официально не подтверждается. 

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области рассказали, что в настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, назначена пожаро-техническая судебная экспертиза, судебно-медицинские экспертизы для установления причин гибели людей, допрашиваются очевидцы происшествия, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:07 +3
Другие статьи по темам
Событие
пожарпогибли три человекагорит квартиры
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сход грузового состава с рельсов: в Тульской области полностью восстановлено движение поездов
Сход грузового состава с рельсов: в Тульской области полностью восстановлено движение поездов
В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 13 июля
В каких городах Тульской области есть COVID-19: карта на 13 июля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.