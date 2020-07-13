Передается ли коронавирус при купании?

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Бояться заражения COVID-19 во время купания не нужно — вирус гибнет в воде.

«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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