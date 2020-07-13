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Передается ли коронавирус при купании?
Фото из архива Myslo.

Передается ли коронавирус при купании?

Рассказывают в Роспотребнадзоре.

Бояться заражения COVID-19 во время купания не нужно — вирус гибнет в воде.
 
«Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
 
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В Роспотребнадзоре также напомнили, чем можно заразиться в загрязненных водоемах:

  • Церкариоз или «зуд купальщика». Инфекцию переносят утки, поскольку эти водоплавающие часто заражены паразитами. Человеку они не передаются, но способны дать аллергическую реакцию в виде мелкой зудящей красной сыпи на коже. Если вы подозреваете у себя церкариоз, необходимо обратиться к врачу-дерматологу.
  • Лямблиоз. Лямблии — простейшие микроорганизмы, которые могут попасть к человеку из сточных вод, в которых есть фекалии. Особенно рискуют дети, которые при купании часто глотают воду. Симптомы заражения — боль в животе, тошнота, жидкий стул – могут появиться через 1-2 недели. Нужно сдать анализ на лямблии, и если он будет положительным, то придется лечиться антибиотиками и соблюдать диету.
  • Лептоспироз. Эта опасная бактериальная инфекция передаётся людям от животных и поражает печень и почки. Риск заражения повышает наличие на коже ран и ссадин. Сначала появляются головная боль и жар, начинает болеть живот, затем краснеют глаза и возникает желтуха. С такими симптомами необходимо срочно обратиться к врачу, поскольку болезнь связана с угрозой жизни и здоровью.
  • Ротавирус. Симптомы ротавирусной инфекции — диарея, рвота, высокая температура, астения – могут появиться не сразу. Инкубационный период у взрослых составляет от 15 часов до одной недели. Этиотропного лечения нет, но есть прививка, которую необходимо сделать малышам и людям с сердечными заболеваниями, для которых обезвоживание может нести огромную опасность. Лечение ротавируса симптоматическое: обильное питье, регидратация с помощью специальных растворов, жаропонижающие лекарства, диета.
  • Кроме этих инфекций в воде можно заразиться гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллезом, эшерихиозом и даже брюшным тифом. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не рисковать и купаться только там, где это делать разрешено и безопасно.
Как снизить риски
  • Не купаться при наличии ран и ссадин на коже и в случае заболевания ОРВИ или сразу же после болезни, так как в такие периоды у человека ослаблен иммунитет.
  • Во время купания не глотать воду, так как в организм бактерии чаще всего попадают через рот при заглатывании воды.
  • После купания в водоеме необходимо сразу ополоснуться водой (можно даже из бутылки) прямо на пляже или протереть кожу антибактериальными влажными салфетками или антисептиком. Небольшую емкость с антисептиком стоит всегда брать с собой на пляж.
  • Дома принять душ с мылом и мочалкой.

 

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