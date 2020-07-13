Арендаторы тульских ТЦ распродают бизнес

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Объявления о продаже выложены на одной из интернет-площадок.

В Тульской области смягчили ряд ограничений, введенных для противодействия распространению коронавируса. С 13 июля могут продолжить работу кафе и рестораны, а также детские секции и кружки.

Однако по арендаторам тульских торговых центров трёхмесячный простой, судя по всему, ударил очень больно – на одном из популярных сайтов выложены объявления о продаже магазинов и торговых точек, расположенных в городских ТЦ.

Расположенный в ТРЦ «Макси» магазин чая, сладостей и сопутствующих товаров владелец продаёт за 450 тысяч рублей. В эту сумму входит мебель, оборудование и остатки товара.

Два фудкорта, находящиеся в ТЦ «Гостиный двор», выставлены на продажу за 3,5 млн рублей. Оплачена аренда на месяц вперёд, новому владельцу предоставят обеспечительный взнос.

Там же продаётся сеть торговых точек, реализующих аксессуары для телефонов и автомобильные товары.

Напомним, из-за введенных в регионе ограничений предприниматели понесли серьёзные убытки – торговля была приостановлена, но обязанностей по оплате аренды никто не отменил. Из-за этого арендаторы вышли на пикет. После того, как к ситуации подключился комитет по предпринимательству, стало известно, что для бизнесменов введут льготы по арендным платежам.