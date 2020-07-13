новости
новости
Регистрация
Центр Тулы замер в пробках

Центр Тулы замер в пробках

На отдельных улицах скорость движения не превышает 20 км/ч.

В центральной части Тулы серьёзно затруднено движение. На проспекте Ленина в сторону ул. Советской затор начинается от ул. Л. Толстого, улица Советская стоит в обе стороны от площади Восстания до ул. Дзержинского.

Также практически полностью парализовано движение на ул. Оборонной, частично – на Староникитской и прилегающих улицах. Согласно данным сервиса «Яндекс-Карты», средняя скорость движения на этих улицах – около 20 км/ч.

Одна из возможных причин осложнения дорожно-транспортной обстановки – ремонтные работы на ул. Ф. Энгельса. Она полностью перекрыта от ул. Советской до Первомайской.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 18:55 0
Другие статьи по темам
Событие
пробкизатруднение движениязаторчас пик
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Арендаторы тульских ТЦ распродают бизнес
Арендаторы тульских ТЦ распродают бизнес
Алексей Дюмин: «Летний досуг для детей должен пройти с пользой и на воздухе»
Алексей Дюмин: «Летний досуг для детей должен пройти с пользой и на воздухе»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.