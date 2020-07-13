Центр Тулы замер в пробках

На отдельных улицах скорость движения не превышает 20 км/ч.

В центральной части Тулы серьёзно затруднено движение. На проспекте Ленина в сторону ул. Советской затор начинается от ул. Л. Толстого, улица Советская стоит в обе стороны от площади Восстания до ул. Дзержинского.

Также практически полностью парализовано движение на ул. Оборонной, частично – на Староникитской и прилегающих улицах. Согласно данным сервиса «Яндекс-Карты», средняя скорость движения на этих улицах – около 20 км/ч.

Одна из возможных причин осложнения дорожно-транспортной обстановки – ремонтные работы на ул. Ф. Энгельса. Она полностью перекрыта от ул. Советской до Первомайской.