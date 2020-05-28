Арендаторам тульских торговых центров предоставят льготы по уплате аренды

Фото из архива Myslo.

Скидки до 50% по новому закону Тульской области получат около 3000 предпринимателей.

28 мая 2020 года на заседании Тульской областной Думы депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменения в Закон Тульской области «О налоге на имущество организаций».

Законопроект направлен на оказание поддержки арендодателям нежилых зданий, являющихся торговыми центрами, и помещений в них, принадлежащих им на праве собственности, в виде налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, для которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

Депутаты уменьшили сумму налога, исчисленного за налоговый период 2020 года, на сумму снижения (освобождения от уплаты) арендной платы арендаторам.

К числу условий, при одновременном выполнении которых налогоплательщики могут воспользоваться налоговой льготой, относятся:

наличие действующего договора аренды, заключенного не позднее 1 марта 2020 года;

освобождение на период повышенной готовности арендаторов от уплаты арендной платы или понижение ее не менее чем на 50% от предусмотренной договором, а также факт того, что с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года арендодатель не устанавливал арендатору дополнительные платежи и не повышал платежи за иные услуги.

Общая сумма уменьшения налога ограничивается суммой снижения (освобождения от уплаты) арендной платы арендаторам, но не более чем за три последовательных месяца.

Налогоплательщик будет вправе уменьшить сумму налога на имущество организаций в период 2020—2023 годов. Сумма выпадающих доходов оценочно может составить: в 2021 году — порядка 97,7 млн рублей; в 2022 году — порядка 69,2 млн рублей; в 2023 году — порядка 44,5 млн рублей; в 2024 году — порядка 26,1 млн рублей.