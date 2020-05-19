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В Туле арендаторы крупных городских торговых центров вышли на пикет

В Туле арендаторы крупных городских торговых центров вышли на пикет

Тульские предприниматели требуют арендных каникул.

Сегодня, 19 мая, на парковке у ТРЦ «Макси» собралось около 30 предпринимателей с плакатами. «Долой арендное рабство!» — основной посыл бизнесменов. Акцию проводят арендаторы крупных торговых центров и комплексов Тулы.

Отметим, что участники пикета пришли в масках и соблюдают социальную дистанцию.

Выйти на улицу предпринимателей вынудили обстоятельства: их магазины закрыты, а найти общий язык с владельцами и управляющими ТЦ о «кредитных каникулах» они не смогли. Кроме того, они жалуются, что их не пускают в здания ТЦ, они не могут забрать товар и реализовывать его хотя бы дистанционно.

Своей акцией участники пикета хотят привлечь внимание властей всех уровней и еще раз обратиться к арендодателям.

Основные просьбы к арендодателям таковы:

  1. С 25 марта торговые центры в Туле закрыты. Предприниматели просят обнулить аренду за время простоя, пока они не работали. При этом бизнесмены говорят не об «абсолютном обнулении» — за коммунальные услуги, потребленные ТЦ они заплатить готовы.
  2. Зачесть уже оплаченные за аренду средства в счет будущего периода.
  3. Дать скидку на аренду в последующие месяцы (до октября-ноября).
  4. Пересмотреть пункты о расторжении договоров аренды с ТЦ. По словам предпринимателей, большинство из них кабальные — при расторжении договора аренды раньше срока предусмотрены крупные штрафы, которые в существующем положении дел малый бизнес просто не потянет.

По словам предпринимателей, руководители ТЦ обещали хотя бы скидки. Но сейчас бизнесмены получили счета за аренду, где были указаны полные суммы. В отчаянии люди вышли на пикет.

 
Напомним, ранее мы писали, что тульские предприниматели в формате видео-конференц-связи пообщались с руководством крупных торговых центров и представителями правительства. «Арендные каникулы — непозволительная роскошь», — примерно так ответили бизнесменам арендодатели.
 

Отчаявшиеся бизнесмены обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой о содействии.

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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