В Туле арендаторы крупных городских торговых центров вышли на пикет

Сегодня, 19 мая, на парковке у ТРЦ «Макси» собралось около 30 предпринимателей с плакатами. «Долой арендное рабство!» — основной посыл бизнесменов. Акцию проводят арендаторы крупных торговых центров и комплексов Тулы.

Отметим, что участники пикета пришли в масках и соблюдают социальную дистанцию.

Выйти на улицу предпринимателей вынудили обстоятельства: их магазины закрыты, а найти общий язык с владельцами и управляющими ТЦ о «кредитных каникулах» они не смогли. Кроме того, они жалуются, что их не пускают в здания ТЦ, они не могут забрать товар и реализовывать его хотя бы дистанционно.

Своей акцией участники пикета хотят привлечь внимание властей всех уровней и еще раз обратиться к арендодателям.

Основные просьбы к арендодателям таковы:

С 25 марта торговые центры в Туле закрыты. Предприниматели просят обнулить аренду за время простоя, пока они не работали. При этом бизнесмены говорят не об «абсолютном обнулении» — за коммунальные услуги, потребленные ТЦ они заплатить готовы. Зачесть уже оплаченные за аренду средства в счет будущего периода. Дать скидку на аренду в последующие месяцы (до октября-ноября). Пересмотреть пункты о расторжении договоров аренды с ТЦ. По словам предпринимателей, большинство из них кабальные — при расторжении договора аренды раньше срока предусмотрены крупные штрафы, которые в существующем положении дел малый бизнес просто не потянет.

По словам предпринимателей, руководители ТЦ обещали хотя бы скидки. Но сейчас бизнесмены получили счета за аренду, где были указаны полные суммы. В отчаянии люди вышли на пикет.

Отчаявшиеся бизнесмены обратились к губернатору Алексею Дюмину с просьбой о содействии.