В поселке, где убили школьницу, полиция провела профилактические рейды

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Такое решение было принято начальником областного УМВД Сергеем Галкиным после приёма жителей пос. Бородинский.

В Киреевском районе сотрудниками полиции проведены профилактические мероприятия. Такое поручение дал глава УМВД России по Тульской области Сергей Галкин после приёма граждан, прошедшего в пос. Бородинский, где недавно жестоко убили 13-летнюю девочку.

Сотрудники ППС и госавтоинспекторы патрулировали улицы поселка, проверяли поднадзорных лиц, пресекали нарушения общественного порядка и ПДД. Пресс-служба тульского УМВД сообщает, что по результатам рейдов двое местных жителей оштрафованы за распитие спиртного в общественном месте, один – за пьяную езду.