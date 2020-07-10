Житель Косой Горы: «Из-за плохой ливневки наш двор затапливает после каждого дождя!»

Фото предоставлены автором обращения.

По словам мужчины, обращения в администрацию Привокзального округа не помогают.

В редакцию Myslo обратился житель поселка Косая Гора Сергей Кожакин. Мужчина напомнил, что в 2019 году в поселке рядом с домом № 2 по ул. Пушкина обустроили ливневую канализацию . По его словам, работу ливневки нельзя назвать нормальной: во время дождя значительная часть воды протекает мимо нее и течет во двор.

«Жители неоднократно обращались в администрацию Привокзального округа, но всё, как видно на фото, безрезультатно. Дорожное покрытие вдоль дома размыло до такой степени, что скоро невозможно будет проехать экстренным службам», — рассказал Сергей Кожакин.