Фото предоставлены автором обращения.
Житель Косой Горы: «Из-за плохой ливневки наш двор затапливает после каждого дождя!»
По словам мужчины, обращения в администрацию Привокзального округа не помогают.
В редакцию Myslo обратился житель поселка Косая Гора Сергей Кожакин. Мужчина напомнил, что в 2019 году в поселке рядом с домом № 2 по ул. Пушкина обустроили ливневую канализацию. По его словам, работу ливневки нельзя назвать нормальной: во время дождя значительная часть воды протекает мимо нее и течет во двор.
«Жители неоднократно обращались в администрацию Привокзального округа, но всё, как видно на фото, безрезультатно. Дорожное покрытие вдоль дома размыло до такой степени, что скоро невозможно будет проехать экстренным службам», — рассказал Сергей Кожакин.
Дорогие читатели! Вы столкнулись с несправедливостью? Есть что рассказать? Пишите нам на почту news@myslo.ru, в группу «ВКонтакте», в директ в Instagram, в WhatsApp по номеру тел. 8 (905)-115-06-43.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Тульский омбудсмен Александр Головин: «Третье место – это результат системной работы команды губернатора Тульской области»