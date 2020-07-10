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Житель Косой Горы: «Из-за плохой ливневки наш двор затапливает после каждого дождя!»
Фото предоставлены автором обращения.

Житель Косой Горы: «Из-за плохой ливневки наш двор затапливает после каждого дождя!»

По словам мужчины, обращения в администрацию Привокзального округа не помогают.

В редакцию Myslo обратился житель поселка Косая Гора Сергей Кожакин. Мужчина напомнил, что в 2019 году в поселке рядом с домом № 2 по ул. Пушкина обустроили ливневую канализацию. По его словам, работу ливневки нельзя назвать нормальной: во время дождя значительная часть воды протекает мимо нее и течет во двор.
 
 
 
«Жители неоднократно обращались в администрацию Привокзального округа, но всё, как видно на фото, безрезультатно. Дорожное покрытие вдоль дома размыло до такой степени, что скоро невозможно будет проехать экстренным службам», — рассказал Сергей Кожакин.
 
 
 
 
 
 
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:49 +1
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