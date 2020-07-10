Тульский омбудсмен Александр Головин: «Третье место – это результат системной работы команды губернатора Тульской области»

9 июля были обнародованы итоги национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов страны по итогам 2019 года. Традиционно рейтинг представляет Агентство стратегических инициатив.

По итогам прошедшего года Тульская область поднялась с 6-го сразу на 3-е место рейтинга, пропустив вперед только Москву и Татарстан. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области Александра Головина, наш регион достиг таких результатов благодаря системной работе по созданию инвестиционной инфраструктуры, совершенствованию законодательной базы, сокращению сроков предоставления различных разрешительных документов и согласований.

Методика рейтинга открыта и представлена на сайте АСИ. В нем отражаются параметры, характеризующие легкость и быстроту административных процедур для реализации инвестиционных проектов и взаимодействия бизнеса и органов власти.

К примеру, выдача разрешения на строительство, подключение к сетям и регистрация права собственности. Тульская область значительно сократила сроки и количество этих процедур для бизнеса.

Отметил омбудсмен и взаимодействие бизнеса и власти в период действия ограничительных мер в связи с коронавирусом.

- В Тульской области значительно расширен перечень сфер деятельности, которые могут получить региональную поддержку в связи с пандемией. Разработаны три пакета мер поддержки, они востребованы предпринимателями. Сейчас в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом ведется разработка четвертого пакета.