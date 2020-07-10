Южную часть Тулы снова ждет отключение воды на сутки

Теперь к работе в зимних условиях будут готовить другой водозабор – Непрейковский. Работы плановые.

Как сообщает «Тулагорводоканал», 15 июля с 8.00 до 16 июля 8.00 пониженное давление холодной воды будет:

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

в д. Гостеевка,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя,

Воду отключат в следующих населенных пунктах:

Косая Гора,

Менделеевский,

Басово-Прудный,

Старо-Басово,

Скуратовских поселках,

д. Варваровка,

п. Рассвет,

п. Иншинский,

п. Хопилово,

д. Китаевка,

д. Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, перебои с водой в южной части Тулы были буквально на днях — 8 июля. Рабочие «Тулагорводоканала» готовили к работе в осенне-зимний период Масловско-Песоченский водозабор. Как проходили эти работы, читайте подробнее здесь.