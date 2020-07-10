Южную часть Тулы снова ждет отключение воды на сутки
Теперь к работе в зимних условиях будут готовить другой водозабор – Непрейковский. Работы плановые.
Как сообщает «Тулагорводоканал», 15 июля с 8.00 до 16 июля 8.00 пониженное давление холодной воды будет:
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- в д. Гостеевка,
- на Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя,
Воду отключат в следующих населенных пунктах:
- Косая Гора,
- Менделеевский,
- Басово-Прудный,
- Старо-Басово,
- Скуратовских поселках,
- д. Варваровка,
- п. Рассвет,
- п. Иншинский,
- п. Хопилово,
- д. Китаевка,
- д. Верхнее и Нижнее Волохово.
По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Напомним, перебои с водой в южной части Тулы были буквально на днях — 8 июля. Рабочие «Тулагорводоканала» готовили к работе в осенне-зимний период Масловско-Песоченский водозабор. Как проходили эти работы, читайте подробнее здесь.
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