новости
новости
Регистрация
Южную часть Тулы снова ждет отключение воды на сутки

Южную часть Тулы снова ждет отключение воды на сутки

Теперь к работе в зимних условиях будут готовить другой водозабор – Непрейковский. Работы плановые.

Как сообщает «Тулагорводоканал», 15 июля с 8.00 до 16 июля 8.00 пониженное давление холодной воды будет:

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • в д. Гостеевка,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя,

Воду отключат в следующих населенных пунктах:

  • Косая Гора,
  • Менделеевский,
  • Басово-Прудный,
  • Старо-Басово,
  • Скуратовских поселках,
  • д. Варваровка,
  • п. Рассвет,
  • п. Иншинский,
  • п. Хопилово,
  • д. Китаевка,
  • д. Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, перебои с водой в южной части Тулы были буквально на днях — 8 июля. Рабочие «Тулагорводоканала» готовили к работе в осенне-зимний период Масловско-Песоченский водозабор. Как проходили эти работы, читайте подробнее здесь.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:15 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Тулагорводоканалюжная часть Тулынет водыперебои с водой

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Косой Горы: «Из-за плохой ливневки наш двор затапливает после каждого дождя!»
Житель Косой Горы: «Из-за плохой ливневки наш двор затапливает после каждого дождя!»
«Тульская Гармонь» покоряет рынки США, Мексики и стран Латинской Америки
«Тульская Гармонь» покоряет рынки США, Мексики и стран Латинской Америки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.