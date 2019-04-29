В поселке Косая Гора восстанавливают ливневую канализацию

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В областном центре приводят порядок ливневки – это поможет избежать подтопления городских улиц во время обильных осадков.

Администрация Тулы заключила муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «ТулВодосток» на восстановление работоспособности ливневой канализации. Ремонт и восстановление ливневок пройдёт на 16 объектах:

пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковская,

вдоль д. 2 по ул. Пушкина до д. 1 по ул. Луговая в п. Косая гора,

пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина,

пересечение ул. 9 мая и ул. Оружейной,

пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева,

пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной,

пересечение ул. Мосина и ул. Советской,

на пр. Ленина, в районе д. 86,

по ул. Демонстрации, от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена,

по ул. Оружейная, от д. 23 до д. 15 корп. 1;

по ул. Плеханова от ул. Осташева,

по ул. Скуратовской, поворот на п. Новоскуратово,

по ул. Транспортная в пос. Южный (Скуратово),

на Московском шоссе, в районе д. 60,

по ул. Горской в д. Барсуки,

на ул. 4-ая Горельская.

На пересечении ул. К. Маркса и Демидовской плотины заменен 12-метровый участок трубы, промыт трубопровод. На пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева обустроены смотровые колодцы и водоотводные трубы диаметром 500 мм.

Аналогичные работы проведены на пересечении улиц Кауля и Новомосковской. Началось восстановление ливневки в поселке Косая Гора – рабочие разрыли траншею, завезли материалы. Планируется проложить 270 метров трубопровода, смонтировать 8 колодцев и благоустроить территорию.

Работы завершатся ко Дню Победы, срок гарантии – четыре года. Также работы по восстановлению ливневки начнутся 15 мая на улице Коминтерна, на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе. Их будет проводить ООО «Тандем Строй», стоимость контракта – более 11 млн рублей.

По словам начальника службы по контролю содержания и ремонта дорог общего пользования МКУ «Сервисный центр города Тулы» Александра Решетова, все работы будут завершены до 1 октября.