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Путин – Дюмину об инвестиционной привлекательности Тульской области: «Как Вам это удалось?»

Путин – Дюмину об инвестиционной привлекательности Тульской области: «Как Вам это удалось?»

На заседании наблюдательного совета АСИ президент отметил усилия глав регионов по поддержке значимых инвестпроектов и созданию комфортной бизнес-среды.

9 июля 2020 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Оно прошло под председательством Президента РФ Владимира Путина.

Напомним, что АСИ было создано 9 лет назад, чтобы совместно с администрациями регионов страны оказывать поддержку предпринимательству, формировать благоприятную деловую среду. По инициативе агентства ежегодно составляют Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах Федерации, который позволяет на основе мнения предпринимателей оценить усилия регионов по улучшению условий ведения бизнеса.

Благодаря системному подходу к улучшению инвестиционного климата Тульская область в течение нескольких лет входит в число  регионов-лидеров с уровнем повышенной комфортности ведения бизнеса. В этом году регион занял 3-е место в рейтинге, поднявшись на три строчки вверх в сравнении с прошлым годом. Мы уступили только Москве и Татарстану.

– Традиционно ежегодно мы проводим опрос предпринимателей по всей стране и задаем вопросы, удобно ли вести им бизнес в том регионе, где они находятся, какие меры поддержки предприниматель может получить в этом регионе, какая инфраструктура доступна для бизнеса, какие сроки, процедуры и затраты необходимы для получения госуслуг, разрешительных документов, какова доступность кадров в регионе, контрольно-надзорная деятельность. Мы имеем очень хорошую обратную связь от инвесторов, от предпринимателей, которые пришли в регион и реализуют как большие, крупные инфраструктурные проекты, так и проекты малого, среднего бизнеса, – прокомментировала  позицию Тульской области гендиректор АСИ Светлана Чупшева. – Тульская область буквально ворвалась в тройку лидеров, и этот результат считаю очень заслуженным. У области выросли оценки по большинству показателей – и по регуляторике, и по качеству работы институтов для бизнеса, и по поддержке МСП.

Президент отметил успехи Тульской области по улучшению инвестиционного климата. Обратившись к губернатору Алексею Дюмину, Владимир Путин спросил: «Впервые Тула вышла в число лидеров. Третье место занимает. Алексей Геннадьевич, как Вам удалось это сделать?»

– Если говорить про Тульскую область, то за прошлый год мы существенно прибавили в стройке, финансовой и налоговой поддержке и регистрации прав. Это, конечно, не осталось незамеченным, и в течение каждого года мы видим прирост инвестиций в наш регион. Объем инвестиций в наш регион в прошлом году – около 178 млрд рублей, это рост почти на 9%, доля инвестиций в валовой региональный продукт составила 27%. А всего с 2016 года в Тульскую область было инвестировано около 600 млрд рублей, – пояснил губернатор.

Лидирующие позиции в рейтинге позволили привлечь в регион новых инвесторов. За период 2016-2019 гг. Тульская область заключила более 100 инвестиционных соглашений. Их реализация будет способствовать привлечению более 500 млрд руб. инвестиций и созданию более 17 800 рабочих мест.

Например, в 2018 году в качестве резидента ТОСЭР «Ефремов» зарегистрировано ООО «Мясная компания «АСТРА». Компания в 2019 году в кратчайшие сроки запустила производство мясной продукции для продажи на территории России и на экспорт. Общая сумма инвестиций составила 140 млн рублей.

Среди успешно реализованных инвестиционных проектов – ООО «Тепличный комплекс «Тульский».  Общая сумма инвестиций – более 24 млрд рублей, а также создание более 1000 рабочих мест.

Алексей Дюмин отметил, что Тульская область активно участвует в реализации инициатив АСИ и нередко выступает «пилотным» регионом. Это возможность быстрее других достигать намеченных целей социально-экономического развития.

В сложный период ограничений, связанных с пандемией, федеральными мерами поддержки в Тульской области воспользовались более 900 компаний. Они получили льготное и беспроцентное кредитование на восстановление деятельности и выплату зарплаты на сумму около 1,7 млрд рублей. Кредитными каникулами воспользовались более 500 предпринимателей на сумму 3 млрд рублей. Субсидии на зарплату получили 11 тысяч предпринимателей, а 19 тысяч освобождены от уплаты налогов за второй квартал.

Правительство региона в тесном взаимодействии с бизнесом разработало и приняло три пакета мер региональной поддержки. Их разработке способствовала созданная АСИ цифровая платформа «Смартека». Она объединила лучшие зарубежные и российские практики.

Напомним, что соглашение о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив и правительством Тульской области заключено в июне 2012 года.


 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 19:03 −11
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