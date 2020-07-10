Администрация Тулы: «Двор на Косой Горе подтапливает из-за отсутствия водоотведения и благоустройства»

Фото из архива MySlo

Как сообщили Myslo в городской администрации, ливневая канализация на ул. Пушкина в поселке Косая Гора в районе мемориала «Косогорцам, павшим в боях за Родину», находится в работоспособном состоянии. А подтопление проезжей части автодороги произошло из-за сверхнормативного выпадения осадков.

– Подтопление поверхностными водами придомовой территории дома № 2 по ул. Пушкина происходит по причине отсутствия водоотведения с придомовой территории и отсутствия благоустройства придомовой территории по вышеуказанному адресу. В соответствии с п. 2.1 ч. 2 статьи 44 Жилищного Кодекса РФ вопрос благоустройства на придомовой территории относится к компетенции собственников жилья или уполномоченных ими организаций, – сообщила администрация города в ответ на обращение жителя в редакцию Myslo.

Напомним, в редакцию обратился житель Косой Горы Сергей Кожакин. Мужчина напомнил, что в 2019 году в поселке, рядом с домом № 2 на ул. Пушкина, обустроили ливневую канализацию. По его словам, работу ливневки нельзя назвать нормальной: во время дождя значительная часть воды протекает мимо нее и течет во двор.

– Жители неоднократно обращались в администрацию Привокзального округа, но все, как видно на фото, безрезультатно. Дорожное покрытие вдоль дома размыло до такой степени, что скоро невозможно будет проехать экстренным службам, – рассказал Сергей Кожакин.