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В Туле последствия непогоды будут устранять круглосуточно

В Туле последствия непогоды будут устранять круглосуточно

Об этом сообщили в городской администрации.

В связи с обильными осадками, градом и ураганным ветром, которые обрушились на Тулу вечером 8 июля, все службы жизнеобеспечения в экстренном порядке приступили к ликвидации последствий.

Городская служба спасения убирает поваленные деревья.

По ряду адресов зафиксированы случаи отключения электроэнергии. Работа по ликвидации ведется силами аварийных бригад электросетевых организаций.

Задействованы сотрудники поисково-спасательной службы, МКУ «Сервисный центр г. Тулы», МКП «Тулагорсвет», пожарный отряд, службы спасения.

На особом контроле — состояние улично-дорожной сети. Направлены дополнительные силы на очистку ливневых канализаций, откачку воды с проезжих частей, дорожным службам помогает городская служба спасения.

Ситуация находится на контроле главы администрации города Дмитрия Миляева.

Аварийно-спасательным бригадам поручено действовать максимально оперативно и слаженно.

Дежурные службы города и ресурсоснабжающих организаций будут работать круглосуточно в усиленном режиме до полного устранения последствий стихии.

Обратиться в ЕДДС города туляки могут по номерам: 8 (4872) 47-20-34, 8 (4872) — 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

Сюжет: Штормовой ливень в Туле 8 июля 2020г.
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Автор: Кристина Вернигорина
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