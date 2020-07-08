новости
новости
Регистрация
После сильного ливня на Красноармейском проспекте разлилось «море»: 100 эпичных фотографий

После сильного ливня на Красноармейском проспекте разлилось «море»: 100 эпичных фотографий

Из-за непогоды тулякам буквально пришлось переплывать многострадальный перекресток.

После сильного ливня Красноармейский проспект в Туле уже по традиции утонул. Пешеходы переходили перекресток с ул. Лейтейзена по колено в воде, у проезжавших машин под воду ушли колеса. 

В нашем большом фоторепортаже – последствия непогоды: 

Галерея
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 1
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 2
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 3
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 4
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 5
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 6
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 7
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 8
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 9
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 10
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 11
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 12
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 13
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 14
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 15
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 16
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 17
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 18
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 19
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 20
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 21
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 22
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 23
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 24
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 25
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 26
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 27
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 28
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 29
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 30
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 31
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 32
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 33
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 34
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 35
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 36
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 37
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 38
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 39
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 40
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 41
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 42
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 43
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 44
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 45
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 46
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 47
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 48
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 49
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 50
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 51
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 52
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 53
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 54
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 55
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 56
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 57
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 58
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 59
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 60
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 61
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 62
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 63
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 64
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 65
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 66
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 67
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 68
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 69
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 70
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 71
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 72
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 73
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 74
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 75
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 76
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 77
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 78
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 79
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 80
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 81
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 82
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 83
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 84
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 85
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 86
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 87
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 88
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 89
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 90
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 91
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 92
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 93
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 94
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 95
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 96
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 97
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 98
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 99
"Море" на Красноармейском проспекте, Фото: 100
показать все фотографии

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дежурные службы Тулы и ресурсоснабжающие организации уже устраняют последствия стихии. На особом контроле — состояние улично-дорожной сети. Направлены дополнительные силы на очистку ливневых канализаций, откачку воды с проезжих частей, дорожным службам помогает городская служба спасения.

 

Читайте также по теме:

Почему в Туле после ливней затапливает Красноармейский проспект?

Сюжет: Штормовой ливень в Туле 8 июля 2020г.
Последствия непогоды в Туле губернатор велел устранить за 14 часов
Жизнь Тулы и области
Последствия непогоды в Туле губернатор велел устранить за 14 часов
сегодня, в 22:59, 27 2042 0
В Туле последствия непогоды будут устранять круглосуточно
Жизнь Тулы и области
В Туле последствия непогоды будут устранять круглосуточно
сегодня, в 22:21, 39 1598 3
Штормовой ветер серьёзно «потрепал» Комсомольский парк
Жизнь Тулы и области
Штормовой ветер серьёзно «потрепал» Комсомольский парк
сегодня, в 21:19, 57 3404 3
На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку
Жизнь Тулы и области
На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку
сегодня, в 20:36, 66 7242 10
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 22:07 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сильный ливеньпоследствия ливнязатопило Красноармейский проспект

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле последствия непогоды будут устранять круглосуточно
В Туле последствия непогоды будут устранять круглосуточно
Семейные пары чествовала глава города Тулы Ольга Слюсарева
Семейные пары чествовала глава города Тулы Ольга Слюсарева
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.