После сильного ливня на Красноармейском проспекте разлилось «море»: 100 эпичных фотографий

После сильного ливня Красноармейский проспект в Туле уже по традиции утонул. Пешеходы переходили перекресток с ул. Лейтейзена по колено в воде, у проезжавших машин под воду ушли колеса.

В нашем большом фоторепортаже – последствия непогоды:

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Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дежурные службы Тулы и ресурсоснабжающие организации уже устраняют последствия стихии. На особом контроле — состояние улично-дорожной сети. Направлены дополнительные силы на очистку ливневых канализаций, откачку воды с проезжих частей, дорожным службам помогает городская служба спасения.

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