На ул. Демонстрации в Туле ограничат движение и стоянку транспорта

Об этом сообщает профильное управление городской администрации.

На ул. Демонстрации с 9 по 11 июля будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта:

с 8.00 9 июля до 22.00 10 июля по ул. Демонстрации на участке от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена,

11 июля с 8.00 до 22.00 по ул. Демонстрации на участке от ул. Фрунзе до ул. Дмитрия Ульянова.

Автобусы маршрутов № 12 и 55 на время проведения работ изменят схемы движения.

№ 12 «Завод РТИ – птицефабрика «Тульская», с 8.00 9 июля до 22.00 10 июля:

ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – Красноармейский пр. – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

11 июля, с 8.00 до 22.00:

ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дмитрия Ульянова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

№ 55 «Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново)», с 8.00 9 июля до 22.00 10 июля:

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.

11 июля, с 8.00 до 22.00:

ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.