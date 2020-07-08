Фото из архива Myslo.
В Тульской области за сутки 66 новых случаев коронавируса
За весь период COVID-19 заразились 7248 жителей региона.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Дубенского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.
39 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
За сутки в России выявлено 6562 новых случая коронавируса. Зафиксировано 173 летальных исхода, выздоровел 8 631 человек.
За весь период в стране выявлено 700 792 случая коронавируса, зафиксировано 10 667 смертей, выздоровели 472 511 человек.
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