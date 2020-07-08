Психолог в прямом эфире: туляки могут задать вопрос о репродуктивном здоровье женщины и материнстве

8 июля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в соцсети «ВКонтакте» пройдет очередной прямой эфир. Трансляция приурочена к началу Всероссийской акции «Подари жизнь!», которая проходит с 9 по 15 июля.

На вопросы туляков ответит психолог родильного дома №1 г. Тулы Ольга Полуэктова. Она расскажет, какие меры поддержки положены женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и как повлияла пандемия на принятие семьями решения о рождении детей.