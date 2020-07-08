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Психолог в прямом эфире: туляки могут задать вопрос о репродуктивном здоровье женщины и материнстве

Психолог в прямом эфире: туляки могут задать вопрос о репродуктивном здоровье женщины и материнстве

Эфир запланирован на сегодня, 8 июля.

8 июля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области в соцсети «ВКонтакте» пройдет очередной прямой эфир. Трансляция приурочена к началу Всероссийской акции «Подари жизнь!», которая проходит с 9 по 15 июля.
 
На вопросы туляков ответит психолог родильного дома №1 г. Тулы Ольга Полуэктова. Она расскажет, какие меры поддержки положены женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и как повлияла пандемия на принятие семьями решения о рождении детей.
 
 
 
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Тула

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