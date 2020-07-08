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«Читай-город» переходит на упаковочные пакеты с биодобавкой

«Читай-город» переходит на упаковочные пакеты с биодобавкой

С июля в книжных магазинах «Читай-город» покупателям предложат более экологичную альтернативу пластику – упаковочные пакеты с биодобавками.

Ситуация с пандемией коронавируса поначалу обернулась неожиданным плюсом для экологии – все следили за новостями о том, как очищались вода и воздух в разных уголках планеты. Но кратковременный эффект не способен нивелировать масштабного ущерба: к сегодняшнему дню в разы возросло количество выброшенных медицинских масок, резиновых перчаток, пластиковых упаковок из-под санитайзеров. Очевидно, что не обойтись без долгосрочных и планомерных экологических мер. В связи с этим книжные магазины «Читай-город» делают выбор в пользу более экологичной упаковки.

По-научному это называется ОКСО-разрушаемая упаковка. В полиэтилен вводится добавка, которая ускоряет окисление и распад материала под воздействием ультрафиолета и/или тепла и кислорода. При этом не выделяется метан.

Внешне пакеты ничем не отличаются от привычных покупателям. Все основные свойства  – прочность, влагонепроницаемость, эстетический вид – остаются на том же уровне, что и у обычных пластиковых пакетов.

Нововведение одновременно служит мерой поддержки отечественного производителя – дружелюбную по отношению к природе упаковку производят в Новосибирске и Дзержинске. Хотя в производстве новые пакеты обходятся дороже, стоимость новой, более экологичной, линейки пакетов сохранится для покупателей на прежнем уровне.

– Каждый год в мире используется более 4 триллионов полиэтиленовых пакетов. В природе они разлагаются сотни лет и наносят непоправимый вред экологии. Мы ответственно относимся к окружающей среде и стараемся минимизировать наносимый ей вред всеми доступными способами. Даже в офисе компании мы начали практиковать раздельный сбор вторсырья (бумага и пластик). Кстати, это инициатива самих сотрудников, – отмечает генеральный директор «Читай-город» Михаил Иванцов.

Также во всех магазинах «Читай-город» кроме пакетов с биодобавками можно найти еще и другую альтернативу пластику – практичные льняные, хлопковые или джинсовые сумки. Такие шопперы пригодны для многоразового использования, что тоже вносит свой вклад в улучшение экологической обстановки.

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