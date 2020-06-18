Тулячка о варварском благоустройстве двора: вырубить деревья все равно что легкие отрезать

Светлана Владимировна Горелова – кандидат биологических наук, специалист в области дендрологии, экологической биогеохимии и устойчивости растений в городской среде, работает в ТулГУ, много лет занимается вопросами экологии в городе-герое. Но сейчас сидит в декрете с малышом. И каждый день гуляет с ним во дворе дома №33 по ул. М. Горького. Вернее, гуляла, потому что сейчас в большом дворе работает тяжелая техника, рабочие корчуют 40-летние деревья, снимают грунт, размечают парковку.

– Глазам больно на это смотреть. Я же выросла в этом дворе! А деревья эти сажали новоселы наших домов, среди них были и мои родители, – сокрушается Светлана. – У нас совершили настоящее экологическое преступление, назвав всё это красивым словом «благоустройство»! В своем отчете администрация писала, что идет «кронирование деревьев и удаление аварийных и больных деревьев». А на самом деле их просто варварски спилили.

По словам Светланы, с 29 по 31 мая – аккурат под День защиты детей и День эколога – во дворе было срублено, уничтожено, исковеркано в общей сложности 20 деревьев-крупномеров и 5 больших здоровых кустарников. А ведь каждое взрослое дерево дает кислород минимум 20 жителям города. Таким «благоустройством» перекрыли кислород 400 тулякам!

– Я звонила на горячую линию губернатора, чтобы остановить варварскую рубку деревьев. Удалось спасти несколько берез. Кстати, потом оказалось, что под ними проходят какие-то коммуникации и земляные работы проводить нельзя.

Светлана считает, что согласование проекта благоустройства было формальным.

– Всё это произошло при участии части жителей двора, которым некуда поставить свои машины. Вот и решили сделать парковку за счёт уменьшения зелёной территории детской площадки. Собрали междусобойчик, подписали протокол – и в администрацию Зареченского района Тулы. Когда я потребовала от чиновников утвержденный проект, на дверь моего подъезда повесили нарисованный от руки проект «благоустройства». Кто его утверждал, кто подписал протокол общего собрания – эти документы в администрации не представили.

– У нас пару лет назад проводили опрос по поводу двора, мы просили установить детскую площадку и благоустроить ее. Площадку поставили в прошлом году. Ни о каком уменьшении зеленой зоны двора речи не было. У нас большой зеленый двор… был, – с горечью говорит Ольга Федотова. – Я живу здесь 12 лет, сама автовладелец, но я категорически против вырубки деревьев ради парковки машин!

Кстати, двор действительно был большой уютный и зеленый. И даже попал в кино – там снимали пилотную серию сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

И жители дружные, неоднократно на масштабные субботники выходили, даже соседний пруд за домом вместе со спасателями чистили.

А потом двор попал в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Проект благоустройства оценили в 17 миллионов рублей.

Светлана Горелова считает, что причин нынешней ситуации с благоустройством ее двора несколько. Главная – вопиющая экологическая биологическая неграмотность населения и чиновников.

– Деревья – легкие города. Вырубить их – все равно что отрезать легкие у человека. Раньше это назвали бы вредительством, авторов и исполнителей проекта отправили валить лес в другие места. Сейчас тоже можно отправлять – в воспитательных целях сажать деревья! И не освобождать, пока деревья не вырастут большими, – горько шутит Светлана.

Она точно знает – И цифрами и фактами может это доказать – экологическая ситуация в районе, да и в городе в целом ухудшается:

– Я сейчас работаю над проектом Российского фонда фундаментальных исследований о техногенном загрязнении почвы. Вместе со студентами мы делали пробы почвы из разных районов города.

По сравнению с аналогичными пробами 2013 года суммарный коэффициент загрязнения почв в Туле вырос в ДВА раза – с 16,4 до 39!

Если говорить конкретно об улице Горького и Пузакова, этот участок опасный для проживания. Почва тут загрязнена металлами 1 и 2 классов опасности: свинцом, мышьяком, цинком и медью. А это значит, обострение хронических заболеваний, рост онкологий, снижение репродуктивной функции, рождение детей с патологиями. И если не предпринимать мер, то уровень опасности станет чрезвычайным.

А вы заметили, как много в Туле пыли? Это результат эрозии почвы. Мелкие частицы загрязненной пыли могут подниматься выше 10-го этажа. И мы все этой пылью дышим.

К сожалению, многие люди не понимают – спасти ситуацию могут только деревья. Они вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ (да, этому учат еще в школе, но, видимо, недостаточно убедительно). Под кроной дерева создается особый микроклимат – в летний период все мы стремимся в тенек. Деревья каждым своим листочком-корешочком поглощают токсичные элементы, не давая проникать вредностям в наши организмы.

Деревья и кустарники в городе обеспечивают гидрологическое равновесие. А там, где их вырубают, получается пустыня.

– Вообще деревья живут дольше нас, людей, – говорит Светлана Горелова. – Средняя продолжительность жизни лиственных – 100 лет, хвойных – до 250. В городе чуть меньше, но даже для самых «чувствительных» к экологии деревьев это минимум 60 лет. Впрочем, деревья в городе гибнут не только из-за плохой экологии. В основном это дело человеческих рук. То, что у нас называют кронированием, им не является абсолютно. Сделать красивую стрижку или побрить под ноль – есть разница? Так и с деревьями.

По мнению Светланы, нужно менять законодательство в части защиты зеленых насаждений: чтобы не жители большинством голосов решали – расти березе во дворе или нет, а специалисты-дендрологи.

Почему за сорванный цветок на клумбе у нас штраф 1000 рублей, а срубить большое здоровое дерево во дворе по желанию жителей можно совершенно бесплатно, даже порубочный билет не нужен?!

– В комитете по благоустройству должен быть специалист-эколог, с дипломом и опытом, а не просто штатная единица, – продолжает Светлана Горелова. – Именно он должен определять жизнестойкость деревьев и кустарников. А тех людей, кто занимается кронированием, нужно учить, а может быть, даже ввести лицензирование этой деятельности. Вы же не ляжете на операционный стол к санитару, так почему дерево может кромсать первый встречный с бензопилой из строительной компании?! В Туле два университета и Крапивенский лесхоз-техникум, где выпускают специалистов с биологическим и агрономическим образованием. Используйте их!

О том, кто занимается кронированием деревьев в Туле, мы писали здесь.

По мнению эколога, в Туле должна быть кадастровая карта древесных насаждений в городе – здания и сооружения посчитали и зарегистрировали, нужно и деревья также учесть. Чтобы у каждого был свой номер и паспорт биологического состояния.

А как вам идея – выделить в городе места, где семьи, в которых родился ребенок, могли бы посадить дерево? Представьте, у вас есть именное дерево, которое растет вместе с вами!

P. S. Редакция направила запросы в администрацию Тулы и Тульскую городскую Думу с просьбой предоставить все документы по проекту благоустройства двора по ул. М. Горького, 33, 33-а и 31, а также протокол согласования проекта. А также пояснить, каким образом осуществляется депутатский контроль за ходом работ. По традиции администрация и депутаты взяли паузу для ответа.