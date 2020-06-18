новости
новости
Регистрация
Тулячка о варварском благоустройстве двора: вырубить деревья все равно что легкие отрезать

Тулячка о варварском благоустройстве двора: вырубить деревья все равно что легкие отрезать

Пустыня вместо леса и смертоносная пыль убьет нас быстрее коронавируса, считает эколог-дендролог Светлана Горелова.

Светлана Владимировна Горелова – кандидат биологических наук, специалист в области дендрологии, экологической биогеохимии и устойчивости растений в городской среде, работает в ТулГУ, много лет занимается вопросами экологии в городе-герое. Но сейчас сидит в декрете с малышом. И каждый день гуляет с ним во дворе дома №33 по ул. М. Горького. Вернее, гуляла, потому что сейчас в большом дворе работает тяжелая техника, рабочие корчуют 40-летние деревья, снимают грунт, размечают парковку.

– Глазам больно на это смотреть. Я же выросла в этом дворе! А деревья эти сажали новоселы наших домов, среди них были и мои родители, – сокрушается Светлана. – У нас совершили настоящее экологическое преступление, назвав всё это красивым словом «благоустройство»! В своем отчете администрация писала, что идет «кронирование деревьев и удаление аварийных и больных деревьев». А на самом деле их просто варварски спилили.

По словам Светланы, с 29 по 31 мая – аккурат под День защиты детей и День эколога – во дворе было срублено, уничтожено, исковеркано в общей сложности 20 деревьев-крупномеров и 5 больших здоровых кустарников. А ведь каждое взрослое дерево дает кислород минимум 20 жителям города. Таким «благоустройством» перекрыли кислород 400 тулякам!

– Я звонила на горячую линию губернатора, чтобы остановить варварскую рубку деревьев. Удалось спасти несколько берез. Кстати, потом оказалось, что под ними проходят какие-то коммуникации и земляные работы проводить нельзя.

Светлана считает, что согласование проекта благоустройства было формальным.

– Всё это произошло при участии части жителей двора, которым некуда поставить свои машины. Вот и решили сделать парковку за счёт уменьшения зелёной территории детской площадки. Собрали междусобойчик, подписали протокол – и в администрацию Зареченского района Тулы. Когда я потребовала от чиновников утвержденный проект, на дверь моего подъезда повесили нарисованный от руки проект «благоустройства». Кто его утверждал, кто подписал протокол общего собрания – эти документы в администрации не представили.

– У нас пару лет назад проводили опрос по поводу двора, мы просили установить детскую площадку и благоустроить ее. Площадку поставили в прошлом году. Ни о каком уменьшении зеленой зоны двора речи не было. У нас большой зеленый двор… был, – с горечью говорит Ольга Федотова. – Я живу здесь 12 лет, сама автовладелец, но я категорически против вырубки деревьев ради парковки машин!

Кстати, двор действительно был большой уютный и зеленый. И даже попал в кино – там снимали пилотную серию сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

И жители дружные, неоднократно на масштабные субботники выходили, даже соседний пруд за домом вместе со спасателями чистили.

А потом двор попал в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды». Проект благоустройства оценили в 17 миллионов рублей.

Светлана Горелова считает, что причин нынешней ситуации с благоустройством ее двора несколько. Главная – вопиющая экологическая биологическая неграмотность населения и чиновников.

– Деревья – легкие города.  Вырубить их – все равно что отрезать легкие у человека. Раньше это назвали бы вредительством, авторов и исполнителей проекта отправили валить лес в другие места. Сейчас тоже можно отправлять – в воспитательных целях сажать деревья! И не освобождать, пока деревья не вырастут большими, – горько шутит Светлана.

Она точно знает – И цифрами и фактами может это доказать – экологическая ситуация в районе, да и в городе в целом ухудшается:

– Я сейчас работаю над проектом Российского фонда фундаментальных исследований о техногенном загрязнении почвы. Вместе со студентами мы делали пробы почвы из разных районов города.

По сравнению с аналогичными пробами 2013 года суммарный коэффициент загрязнения почв в Туле вырос в ДВА раза – с 16,4 до 39!

Если говорить конкретно об улице Горького и Пузакова, этот участок опасный для проживания. Почва тут загрязнена металлами 1 и 2 классов опасности: свинцом, мышьяком, цинком и медью. А это значит, обострение хронических заболеваний, рост онкологий, снижение репродуктивной функции, рождение детей с патологиями. И если не предпринимать мер, то уровень опасности станет чрезвычайным. 

А вы заметили, как много в Туле пыли? Это результат эрозии почвы. Мелкие частицы загрязненной пыли могут подниматься выше 10-го этажа. И мы все этой пылью дышим.

К сожалению, многие люди не понимают – спасти ситуацию могут только деревья. Они вырабатывают кислород и поглощают углекислый газ (да, этому учат еще в школе, но, видимо, недостаточно убедительно). Под кроной дерева создается особый микроклимат – в летний период все мы стремимся в тенек. Деревья каждым своим листочком-корешочком поглощают токсичные элементы, не давая проникать вредностям в наши организмы.

Деревья и кустарники в городе обеспечивают гидрологическое равновесие. А там, где их вырубают, получается пустыня.

– Вообще деревья живут дольше нас, людей, – говорит Светлана Горелова. – Средняя продолжительность жизни лиственных – 100 лет, хвойных – до 250. В городе чуть меньше, но даже для самых «чувствительных» к экологии деревьев это минимум 60 лет. Впрочем, деревья в городе гибнут не только из-за плохой экологии. В основном это дело человеческих рук. То, что у нас называют кронированием, им не является абсолютно. Сделать красивую стрижку или побрить под ноль – есть разница? Так и с деревьями.

По мнению Светланы, нужно менять законодательство в части защиты зеленых насаждений: чтобы не жители большинством голосов решали – расти березе во дворе или нет, а специалисты-дендрологи.

Почему за сорванный цветок на клумбе у нас штраф 1000 рублей, а  срубить большое здоровое дерево во дворе по желанию жителей можно совершенно бесплатно, даже порубочный билет не нужен?!

– В комитете по благоустройству должен быть специалист-эколог, с дипломом и опытом, а не просто штатная единица, – продолжает Светлана Горелова. – Именно он должен определять жизнестойкость деревьев и кустарников. А тех людей, кто занимается кронированием, нужно учить, а может быть, даже ввести лицензирование этой деятельности. Вы же не ляжете на операционный стол к санитару, так почему дерево может кромсать первый встречный с бензопилой из строительной компании?! В Туле два университета и Крапивенский лесхоз-техникум, где выпускают специалистов с биологическим и агрономическим образованием. Используйте их!

О том, кто занимается кронированием деревьев в Туле, мы писали здесь.

По мнению эколога, в Туле должна быть кадастровая карта древесных насаждений в городе – здания и сооружения посчитали и зарегистрировали, нужно и деревья также учесть. Чтобы у каждого был свой номер и паспорт биологического состояния.

А как вам идея – выделить в городе места, где семьи, в которых родился ребенок, могли бы посадить дерево? Представьте, у вас есть именное дерево, которое растет вместе с вами!

 

P. S. Редакция направила запросы в администрацию Тулы и Тульскую городскую Думу с просьбой предоставить все документы по проекту благоустройства двора по ул. М. Горького, 33, 33-а и 31, а также протокол согласования проекта. А также пояснить, каким образом осуществляется депутатский контроль за ходом работ. По традиции администрация и депутаты взяли паузу для ответа.

Галерея
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 1
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 2
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 3
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 4
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 5
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 6
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 7
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 8
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 9
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 10
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 11
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 12
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 13
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 14
вырубка деревьев во дворе дома №33 по ул. Горького в Туле, Фото: 15
показать все фотографии

 

Сюжет: Варварское благоустройство
Жительница Новомосковска пожаловалась на варварское кронирование деревьев
Жизнь Тулы и области
Жительница Новомосковска пожаловалась на варварское кронирование деревьев
21 ноября 2018, в 17:10, 49 1808 9
Администрация Тулы: Cправимся с озеленением без советов дендрологов
Жизнь Тулы и области
Администрация Тулы: Cправимся с озеленением без советов дендрологов
16 октября 2018, в 09:30, 238 8231 37
Тула без деревьев: Городу нужны специалисты-дендрологи
Жизнь Тулы и области
Тула без деревьев: Городу нужны специалисты-дендрологи
9 октября 2018, в 17:15, 134 3748 38
Варварское благоустройство в Туле: выживут ли деревья после такого?
Жизнь Тулы и области
Варварское благоустройство в Туле: выживут ли деревья после такого?
27 июля 2018, в 15:46, 29 5179 3
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Татьяна Алексеева
сегодня, в 16:58 +11
Другие статьи по темам
Событие
варварское благоустройствовырубка деревьев
Люди
Светлана Горелова
Место
Тулаулица Горького

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО
Биометрический СКУД «Ростелекома» включен в единый реестр отечественного ПО
Житель Тульской области отдал Dodge в ремонт частнику, а тот перестал выходить на связь
Житель Тульской области отдал Dodge в ремонт частнику, а тот перестал выходить на связь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.