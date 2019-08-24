Большой субботник: В тульском Заречье жители и администрация чистили лес и пруд

Фото Сергея Боброва.

Скоро территорию за трамвайным кольцом на ул. М. Горького будет просто не узнать!

Сегодня, 24 августа, у дома № 33 по ул. М. Горького состоялся масштабный субботник, уже второй за это это лето. На этот раз жители совместно с представителями администрации и спасателями продолжили наводить чистоту за своей многоэтажкой: разгребали заросли, наводили порядок у местного пруда и в самом пруду. Напомним, в прошлый раз здесь благоустраивали двор, установили там детскую площадку, провели уборку, постепенно расширяя территорию благоустройства к пруду.

Сегодня несколько десятков человек вырубали поросль и сухие деревья за домом и на берегу пруда. Занятие по силам нашлось каждому. Дети собирали мусор и траву, подметали, спасатели Городской службы и местные жители пилили и таскали деревья. Мунипулятор собирал мусор и ветки.

Тех, кто устал и проголодался, поили чаем с плюшками местные предприниматели.

Один из инициаторов этих народных субботников, житель дома № 33 по ул. М. Горького Сергей Сытин:

Сергей Сытин - Первый субботник прошел у нас 26 июля. Начали продуктивно. По нашей просьбе нам установили во дворе детскую площадку. У нас была старая, на ней никто не играл. А с новой площадкой мы удивились: не знали, что в нашем дворе, оказывается, так много детей! Сегодня продолжаем уборку. В этом году у нас есть планы на этот пруд: нужно очистить хотя бы берега, возможно, и дно. Очень хочется запустить сюда рыбу! Чтобы местные жители могли рыбачить здесь с детьми и отдыхать на берегу.

Самое главное, по словам Сергея, что удалось собрать столько людей. Жители оказались очень отзывчивыми: читали объявления на подъездах и приходили на субботник.

Начальник главного управления по Зареченскому округу Максим Щербаков:

Максим Щербаков - Сегодня здесь участвуют жители, мужская половина сотрудников главного территриального управления по Зареченскому округу Тулы, местные предприниматели, два муниципальных предприятия — «Тулагорсвет» и «Тулгорэлектротранс», спасатели муниципального Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы и водолазы МЧС. Задача на сегодня непростая: проредить поросль, распилить и вывезти упавшие деревья, почистить поверхность пруда и немного обследовать дно. Впоследствии мы хотим включить эту зону в программу благоустройства, чтобы не просто привести ее в нормативное санитарное состояние, но и привести ее в порядок с эстетической и функциональной точки зрения.

Местная жительница Нина Дмитриевна Кондратьева:

Нина Кондратьева - Сегодня здесь работают и стар и млад. Почему? Да потому что мы все тут патриоты нашей Родины. Любим и свой дом и свой двор. Но еще нам очень с администрацией повезло, без них бы мы не справились!

Пруд предстояло исследовать водолазам специальной водолазной службы СПСЧ ГУ МЧС по Тульской области. И чего только в водоеме не нашли! Старые шины, в том числе и от грузовиков, палки и ветки, костыль, тележку из супермаркета (!) и даже чье-то водительское удостоверение. Извлеченный из пруда мусор вытаскивали к машинам лебедкой.

Евгений Авилов, который также побывал на субботнике, предложил пруд сначала спустить, зимой почистить, а весной наполнить заново.

- Но если пруд удастся очистить от крупного мусора до сентября, то уже в этом году мы заселим в него рыбу, которая питается ряской, — говорит Евгений Васильевич. — Толстолобик, белый амур, — килограммов сто будет достаточно, чтобы рыба сама почистила пруд. Зимой о рыбе придется позаботиться жителям: нужно сверлить лунки во льду, чтобы рыба дышала. И плюс контроль со стороны туляков: ловить рыбу в этом пруду можно будет, но не варварскими методами, а просто на удочку.

Евгений Авилов: