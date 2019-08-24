Большой субботник: В тульском Заречье жители и администрация чистили лес и пруд
Скоро территорию за трамвайным кольцом на ул. М. Горького будет просто не узнать!
Сегодня, 24 августа, у дома № 33 по ул. М. Горького состоялся масштабный субботник, уже второй за это это лето. На этот раз жители совместно с представителями администрации и спасателями продолжили наводить чистоту за своей многоэтажкой: разгребали заросли, наводили порядок у местного пруда и в самом пруду. Напомним, в прошлый раз здесь благоустраивали двор, установили там детскую площадку, провели уборку, постепенно расширяя территорию благоустройства к пруду.
Сегодня несколько десятков человек вырубали поросль и сухие деревья за домом и на берегу пруда. Занятие по силам нашлось каждому. Дети собирали мусор и траву, подметали, спасатели Городской службы и местные жители пилили и таскали деревья. Мунипулятор собирал мусор и ветки.
Тех, кто устал и проголодался, поили чаем с плюшками местные предприниматели.
Один из инициаторов этих народных субботников, житель дома № 33 по ул. М. Горького Сергей Сытин:
Сергей Сытин
- Первый субботник прошел у нас 26 июля. Начали продуктивно. По нашей просьбе нам установили во дворе детскую площадку. У нас была старая, на ней никто не играл. А с новой площадкой мы удивились: не знали, что в нашем дворе, оказывается, так много детей! Сегодня продолжаем уборку.
Самое главное, по словам Сергея, что удалось собрать столько людей. Жители оказались очень отзывчивыми: читали объявления на подъездах и приходили на субботник.
Начальник главного управления по Зареченскому округу Максим Щербаков:
Максим Щербаков
- Сегодня здесь участвуют жители, мужская половина сотрудников главного территриального управления по Зареченскому округу Тулы, местные предприниматели, два муниципальных предприятия — «Тулагорсвет» и «Тулгорэлектротранс», спасатели муниципального Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы и водолазы МЧС. Задача на сегодня непростая: проредить поросль, распилить и вывезти упавшие деревья, почистить поверхность пруда и немного обследовать дно. Впоследствии мы хотим включить эту зону в программу благоустройства, чтобы не просто привести ее в нормативное санитарное состояние, но и привести ее в порядок с эстетической и функциональной точки зрения.
Местная жительница Нина Дмитриевна Кондратьева:
Нина Кондратьева
- Сегодня здесь работают и стар и млад. Почему? Да потому что мы все тут патриоты нашей Родины. Любим и свой дом и свой двор. Но еще нам очень с администрацией повезло, без них бы мы не справились!
Пруд предстояло исследовать водолазам специальной водолазной службы СПСЧ ГУ МЧС по Тульской области. И чего только в водоеме не нашли! Старые шины, в том числе и от грузовиков, палки и ветки, костыль, тележку из супермаркета (!) и даже чье-то водительское удостоверение. Извлеченный из пруда мусор вытаскивали к машинам лебедкой.
Евгений Авилов, который также побывал на субботнике, предложил пруд сначала спустить, зимой почистить, а весной наполнить заново.
- Но если пруд удастся очистить от крупного мусора до сентября, то уже в этом году мы заселим в него рыбу, которая питается ряской, — говорит Евгений Васильевич. — Толстолобик, белый амур, — килограммов сто будет достаточно, чтобы рыба сама почистила пруд. Зимой о рыбе придется позаботиться жителям: нужно сверлить лунки во льду, чтобы рыба дышала. И плюс контроль со стороны туляков: ловить рыбу в этом пруду можно будет, но не варварскими методами, а просто на удочку.
Евгений Авилов:
Евгений Авилов
- Здесь предстоит большая работа. На следующий субботник, который мы запланировали на конец сентября, мы продолжим работы по вырубке зарослей, уборке. До этого времени главному терруправлению по Зареченскому округу поставлена задача выяснить, как обстоят дела с прудом: взять воду на анализ, изучить, какими способами можно почистить гидротехническое сооружение пруда. От этого будут зависеть наши дальнейшие действия. Я доволен и рад, что жители не хотят останавливаться на достигнутом. На прошлый субботник пришли 60 человек, на этот — уже 100. Люди заинтересовались своим проектом, ведь это действительно их проект, мы им только помогаем! У нас в Туле много неравнодушных людей, но это, пожалуй, самые активные жители в городе! Есть похожий пример на ул. Дмитрия Ульянова, 2 — там люди тоже взялись за благоустройство не только своего двора, но и общественной территории — берега реки Воронки. Приятно, что туляки с нашей помощью благоустраивают город не только для себя.