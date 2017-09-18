Что с деревьями на проспекте Ленина в Туле?

Этот год объявлен Годом экологии. Но, к сожалению, в этот год погибло от болезней много лип на проспекте Ленина. На Красноармейском проспекте подрядчики варварски обращались с деревьями, делая парковочные карманы. А в Мясново, по мнению жителей, вырубили здоровые деревья. Что происходит с зелеными насаждениями в городе? И будут ли спасать или заменять погибшие деревья?

Евгений Авилов – На недавней встрече с жителями Советского района один активный гражданин посчитал, сколько погибло деревьев в районе в этом году. Оказалось, около 200. Но есть и другие данные. Например, в прошлом году вместе с жителями мы посадили в городе 14 тысяч деревьев. Этой осенью планируем посадить около 6 тысяч деревьев. Будем озеленять набережную, чтобы отделить железную дорогу. Посадим цветущий кустарник и посеем разнотравье. Замечу, что практически все саженцы – это спонсорская помощь, дар благотворителей. Знаю, что читатели «Слободы» активно участвуют в посадке деревьев. Если у вас есть предложения по озеленению, мы поддержим вас. И вместе с вами выйдем поработать.

Гибель лип и каштанов на центральной улице обусловлена болезнями и очень агрессивной средой. На новых улицах деревья надо максимально отодвигать от проезжей части. А на проспекте, считает глава администрации, надо восстановить погибшие липы, причем там будут сажать крупномеры.