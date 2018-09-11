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Зареченский двор в Туле превратился в съемочную площадку
Фото Дмитрия Дзюбина и Кинокомиссии Тульской области.

Зареченский двор в Туле превратился в съемочную площадку

Там прошли съемки пилотной серии нового сериала «Мир, дружба, жвачка». Myslo побывал на съемках.

Двор дома №33 по ул. Максима Горького в Туле на несколько дней превратился в съемочную площадку. Компания «Гуд Стори Медиа» – производитель сериалов «Физрук», «Реальные пацаны» и др. – начала съемки пилотной серии нового телесериала под рабочим названием «Мир, дружба, жвачка».

События нового сериала разворачиваются в 1993 году в семье подростка Саньки Рябинина. У него обостренное чувство справедливости, поэтому ему крайне непросто сделать свой выбор в мире, который претерпевает глобальные изменения.

Александр Белов, автор сценария сериала «Мир, дружба, жвачка»:

Александр Белов

– Вся команда создателей сериала – авторы и режиссер – примерно ровесники, всем по 30-35 лет. На мой взгляд, очень логично, что творческие люди, дойдя до этого возраста, хотят хотя бы ненадолго вернуться в свое детство и рассказать о нем новому поколению. В этой истории мы рассказываем современным подросткам о том, через что мы прошли и как воспринимали мир. По большому счету, в современном мире те же проблемы, которые были и у нас, – отношения между людьми, осознание, что правильно, а что нет, да и вообще, как сделать правильный выбор. Это история о жизни, как и все сериалы, которые снимает компания «Гуд Стори Медиа».

Тульские улицы и двор стали идеальным антуражем этой истории.

– Изначально мы писали эту историю про другой город. Но прочитав сценарий, режиссёр Илья Аксенов сказал: «Всё это было в моем детстве, в моем родном городе. Давайте попробуем снять сериал в Туле». Когда мы приехали сюда, город нас очень впечатлил, мы практически сразу нашли необходимые для съёмок объекты, – рассказал Александр Белов.

Специально для съемок входную дверь одного из подъездов пришлось перекрасить в голубой цвет.

Все участники проекта отмечают, что в нашем городе царит благожелательная атмосфера и жители относятся к процессу съемок с пониманием.

– Одну из ролей в массовой сцене сыграла жительница дома, в котором проходят съемки. Также в решении многих организационных вопросов нам помогает Кинокомиссия Тульской области. Мы очень довольны сотрудничеством. И если пилотную серию одобрят, мы с удовольствием вернемся в Тулу, – рассказала Myslo продюсер сериала Мария Порк.

11 сентября съемки в тульском дворе завершились, в среду, 12 сентября, группе предстоит доснять финальную часть пилотной серии на улицах города оружейников. В объективы камер съемочной группы попадут косогорский мост и металлургический завод.

Галерея
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 1
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 2
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 3
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 4
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 5
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 6
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 7
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 8
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 9
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 10
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 11
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 12
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 13
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 14
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 15
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 16
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 17
Двор в тульском Заречье превратился в съемочную площадку, Фото: 18
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:03 +1
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