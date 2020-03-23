Житель Тульской области отдал Dodge в ремонт частнику, а тот перестал выходить на связь

Ни машины, ни денег. Мужчина обратился в полицию, но оказалось, что состава преступления здесь нет.

Куда уехал Dodge

Житель Новомосковска Роман Плахин в 2018 году обзавелся Dodge Intrepid и год наслаждался поездками на американском авто. Но к концу лета машине понадобился ремонт — забарахлил движок.

Роман Плахин – Мастеров, которые занимаются ремонтом таких машин, не так много. Модель в Россию не экспортировалась никогда, поэтому и разбирающихся в них мало. Нашел в интернете Давида Мопарова (он же в реальности Давид Айрапетян, а Мопаров — ник в соцсетях), мы списались с ним, договорились о сумме, всех всё устроило.

Давид приехал в Новомосковск 1 сентября 2019 года и на эвакуаторе забрал седан в село Личенцы под Переславль-Залесским Ярославской области.

По словам владельца авто, он сразу отдал мастеру 100 тысяч рублей за работу и запчасти (двигатель и др. – еще на 50 тыс. рублей). Согласно оговоренным срокам, уже через две недели машина должна была быть на ходу. Роман планировал сам приехать за Dodge и прокатиться на нем по Золотому кольцу.

– Но начались переносы сроков. Айрапетян заявил, что при осмотре машины возникла необходимость замены других деталей, но их сейчас нет, мол, придется подождать. Я сначала не возражал, но время шло, а ремонт не начинался. Тогда я начал требовать вернуть деньги и машину, звонил ему, слал смс, писал в WhatsАpp. В итоге этот человек заявил, что не нужно донимать его звонками, иначе я не увижу ни свое транспортное средство, ни деньги, то есть он мне их не вернет. Я на это ответил, что обращусь в полицию.

По мнению Романа, Айрапетян обманул его, злоупотребив его доверием, завладел его деньгами и транспортным средством под видом ремонта.

– Айрапетян к заявлению отнесся безразлично, сказал: делай что хочешь, ничего не получишь, и просто прекратил общение. Начал скрываться, игнорируя телефонные звонки с моего номера, при этом отвечая на телефонные звонки с других номеров.

9 октября 2019 года Роман обратился в полицию Новомосковска с заявлением, в котором просил возбудить уголовное дело в отношении Айрапетяна. Вскоре автомобильных дел мастер неожиданно вышел на связь.

– 18 октября он позвонил мне и заявил, что ввиду того, что я обратился в полицию, он теперь вообще не собирается ни чинить мою машину, ни отдавать мне ее, ни возвращать деньги. Позже от сотрудников полиции я узнал, что он таки начал разбирать мой автомобиль — снял передний бампер и частично разукомплектовал центральную консоль под видом ремонта. Какой же это ремонт, если мне нужна была замена двигателя, а не консоли?

Полиция провела проверку и 22 ноября выдала Роману отказ в возбуждении уголовного дела. Основанием для отказала стали гражданско-правовые отношения, которые усмотрел после допроса Айрапетяна оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Новомосковску капитан полиции А. А. Молодцов . Якобы Айрапетян не отказывается от взятых на себя обязательств и рано или поздно намерен завершить ремонт и вернуть автомобиль.

Плахин обратился в прокуратуру с жалобой, ведомство ее поддержало: материалы вернули в полицию для дополнительного разбирательства. Но и новое рассмотрение обращения в полиции закончилось отказным.

– Он забрал машину стоимостью 300 тысяч рублей, деньги на ремонт 100 тысяч и на запчасти еще 50 тысяч, а мне полиция отказывает в возбуждении уголовного дела и предлагает в гражданско-правовом поле решать вопрос. На днях я получил уже седьмой отказ в возбуждении уголовного дела. И прокуратура вновь сочла мою жалобу обоснованной и вернула уже на восьмое рассмотрение. Сколько еще надо жалоб написать в прокуратуру, чтобы полиция начала расследование?

«Не пугайте полицией!»

А вот Давид Айрапетян считает, что ремонт остановился по вине самого Романа – мол, нечего было в полицию обращаться. Деньги за ремонт новомосковцу он возвращать не собирается, но заявляет, что готов продолжить ремонт автомобиля. Но только если у полиции перестанут возникать вопросы.

Корреспондент Myslo пообщался с Давидом в соцсетях.

– Мне хозяин [машины] не звонит, постоянно пишет заявления в полицию, а машина стоит и ждёт его. Почему он сам не идет на контакт? Почему он жалуется всем, но не находит сил позвонить и поговорить по-человечески, без пафоса и угроз? Мне скоро сам Дональд Трамп напишет, но не хозяин авто.

– Из-за чего вообще этот конфликт произошел?

– Из-за того, что понадобились запчасти и дополнительное время, а он не поверил, решил, что я [обманываю], и обратился в полицию.

– Ремонт закончен?

– Приостановлен.

– А почему бы его не закончить? Деньги же уплачены!

– Под угрозами я не работаю, и работа, которую он мне предлагает сделать, незаконна. Он обратился в полицию, и я не знаю, делать или не делать. Он просит переоборудовать авто, поставить двигатель другого типа и другой мощности. Полиция знает об этом. Так что надо решать с хозяином.

– Может, деньги вернуть?

– Деньги вернуть я не смогу ввиду отсутствия договоренности, и сумма была не 100 тысяч, а меньше. Машина мне его не нужна, есть ценности гораздо важнее какой-то машины. Я не диктую условия, я предлагаю компромисс, если он не хочет – это его трудности. Он попросил сделать, я согласился, и всё, больше ничего не оговаривали, если б я знал, что так обернётся, то не стал бы браться за это дело.

– Вы можете дать ему какие-то гарантии, что обязуетесь завершить работу?

– По телефону решим.

Какие гарантии можно дать по телефону, Давид так и не объяснил.

Тульский Dodge не один?

Кстати, Роман Плахин не единственный, кто обвиняет мастера в нарушении закона. По скринам, опубликованным в интернете клиентами Давида, видно, что раньше он именовал себя директором компании по ремонту Dodge. Сейчас же на своей странице мужчина именует себя организатором фестиваля для владельцев «Додж-Крайслер» — AirDance, куда приезжают люди со всей страны. У самого Давида, кстати, возле дома целый парк подобных авто. Тех, кто называет себя пострадавшими от рук Айрапетяна, достаточно много. На сайте Drive2.ru и «ВКонтакте» можно найти истории еще с 2017 года. Так, Аlexanpro рассказывает про девушку, которая купила машину под заказ у «гуру по ремонту и обслуживанию платформы LH2»:

«Застряла в 1500 км от дома на машине, купленной у него. Машина проехала 200 км и встала наглухо! Кое-как добрались до Вологды.

Машина в ужасном состоянии… Вся битая-перебитая, покрашена с шагренью, коряво, правый лонжерон не родной. Свечи не выкручивались, по ходу, очень давно. Какой-то проволокой привязаны провода. В колодцах свечей масло. Салон в хлам! И это только сверху. Что внутри (движок, коробка, ходовка), можно только догадываться. Хотя уже и так всё ясно! В общем, полный OFF. И эта машина, деланная на заказ, стоит 250 тысяч рублей. В придачу к авто – непомерный груз долгов в виде неуплаченных налогов и прочего. Машина в аресте! То есть на учёт она не встанет!»



Александр Цыганков:

«Делал мне «ремонт» наш армянский друг. В итоге ничего не сделал, только украл у меня полный комплект ГРМ, мотор, который я ему передал, чтобы он мне его установил. Попадос на 70 тыс. рублей. Автомобиль я забрал спустя месяц! В первый день показалось, что всё идеально. Но наутро я обнаружил, что масло течет, двигатель дымит, как паровозная труба, и выхлоп воняет горелым маслом и тарахтит, как автомат! Я на измене... Вскрыл движок. И тут оказалось, что болт передней крышки весь в «многолетней бороде» — его не трогали! ГРМ оказался старым, помпа тоже та, что и была... Теперь ни денег, ни запчастей нет».

«Так же с мотором попал на 55 000 руб., года полтора назад. В доказательство лишь переписка с ним о том, что мотор в идеале, и т. д. и т. п. Как поставил, так он и начал стучать. Никакой компенсации он так и не вернул, везде заблокировал, трубку не берет, со временем забылось, забыл про него».

комментарий юриста

Договор важен!



Юрист Евгений Черников

– Я рекомендую всегда заключать договор на оказание тех или иных услуг и прописывать в нем стоимость работ и сроки их выполнения. Ну и конечно, лучшим способом защитить себя от подобных ситуаций будут официальные дилеры или хотя бы сервисы, которые работают официально. Уровень ответственности у них выше, чем у «черных» мастерских.

В случае же Романа Плахина я бы посоветовал попробовать применить к его ситуации закон о защите прав потребителей. Несмотря на то, что Давид Мопаров не является предпринимателем, можно попробовать доказать, что он фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, и попытаться действовать в рамках этого закона (не говорю, что 100% получится, но попробовать стоит). Закон дает потребителю гигантское преимущество, в том числе имущественное, и ставит нелегального мастера в очень неудобное положение.