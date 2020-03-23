Житель Тульской области отдал Dodge в ремонт частнику, а тот перестал выходить на связь
Ни машины, ни денег. Мужчина обратился в полицию, но оказалось, что состава преступления здесь нет.
Куда уехал Dodge
Житель Новомосковска Роман Плахин в 2018 году обзавелся Dodge Intrepid и год наслаждался поездками на американском авто. Но к концу лета машине понадобился ремонт — забарахлил движок.
Роман Плахин
– Мастеров, которые занимаются ремонтом таких машин, не так много. Модель в Россию не экспортировалась никогда, поэтому и разбирающихся в них мало. Нашел в интернете Давида Мопарова (он же в реальности Давид Айрапетян, а Мопаров — ник в соцсетях), мы списались с ним, договорились о сумме, всех всё устроило.
Давид приехал в Новомосковск 1 сентября 2019 года и на эвакуаторе забрал седан в село Личенцы под Переславль-Залесским Ярославской области.
По словам владельца авто, он сразу отдал мастеру 100 тысяч рублей за работу и запчасти (двигатель и др. – еще на 50 тыс. рублей). Согласно оговоренным срокам, уже через две недели машина должна была быть на ходу. Роман планировал сам приехать за Dodge и прокатиться на нем по Золотому кольцу.
– Но начались переносы сроков. Айрапетян заявил, что при осмотре машины возникла необходимость замены других деталей, но их сейчас нет, мол, придется подождать. Я сначала не возражал, но время шло, а ремонт не начинался. Тогда я начал требовать вернуть деньги и машину, звонил ему, слал смс, писал в WhatsАpp. В итоге этот человек заявил, что не нужно донимать его звонками, иначе я не увижу ни свое транспортное средство, ни деньги, то есть он мне их не вернет. Я на это ответил, что обращусь в полицию.
По мнению Романа, Айрапетян обманул его, злоупотребив его доверием, завладел его деньгами и транспортным средством под видом ремонта.
– Айрапетян к заявлению отнесся безразлично, сказал: делай что хочешь, ничего не получишь, и просто прекратил общение. Начал скрываться, игнорируя телефонные звонки с моего номера, при этом отвечая на телефонные звонки с других номеров.
9 октября 2019 года Роман обратился в полицию Новомосковска с заявлением, в котором просил возбудить уголовное дело в отношении Айрапетяна. Вскоре автомобильных дел мастер неожиданно вышел на связь.
«Не пугайте полицией!»
Корреспондент Myslo пообщался с Давидом в соцсетях.
– Из-за того, что понадобились запчасти и дополнительное время, а он не поверил, решил, что я [обманываю], и обратился в полицию.
– Ремонт закончен?
– Приостановлен.
– А почему бы его не закончить? Деньги же уплачены!
– Под угрозами я не работаю, и работа, которую он мне предлагает сделать, незаконна. Он обратился в полицию, и я не знаю, делать или не делать. Он просит переоборудовать авто, поставить двигатель другого типа и другой мощности. Полиция знает об этом. Так что надо решать с хозяином.
– Может, деньги вернуть?
– Деньги вернуть я не смогу ввиду отсутствия договоренности, и сумма была не 100 тысяч, а меньше. Машина мне его не нужна, есть ценности гораздо важнее какой-то машины. Я не диктую условия, я предлагаю компромисс, если он не хочет – это его трудности. Он попросил сделать, я согласился, и всё, больше ничего не оговаривали, если б я знал, что так обернётся, то не стал бы браться за это дело.
– Вы можете дать ему какие-то гарантии, что обязуетесь завершить работу?
– По телефону решим.
Какие гарантии можно дать по телефону, Давид так и не объяснил.
Тульский Dodge не один?
Кстати, Роман Плахин не единственный, кто обвиняет мастера в нарушении закона. По скринам, опубликованным в интернете клиентами Давида, видно, что раньше он именовал себя директором компании по ремонту Dodge.
Сейчас же на своей странице мужчина именует себя организатором фестиваля для владельцев «Додж-Крайслер» — AirDance, куда приезжают люди со всей страны. У самого Давида, кстати, возле дома целый парк подобных авто.
Тех, кто называет себя пострадавшими от рук Айрапетяна, достаточно много. На сайте Drive2.ru и «ВКонтакте» можно найти истории еще с 2017 года.
Так, Аlexanpro рассказывает про девушку, которая купила машину под заказ у «гуру по ремонту и обслуживанию платформы LH2»:
Машина в ужасном состоянии… Вся битая-перебитая, покрашена с шагренью, коряво, правый лонжерон не родной. Свечи не выкручивались, по ходу, очень давно. Какой-то проволокой привязаны провода. В колодцах свечей масло. Салон в хлам! И это только сверху. Что внутри (движок, коробка, ходовка), можно только догадываться. Хотя уже и так всё ясно! В общем, полный OFF. И эта машина, деланная на заказ, стоит 250 тысяч рублей. В придачу к авто – непомерный груз долгов в виде неуплаченных налогов и прочего. Машина в аресте! То есть на учёт она не встанет!»
«Так же с мотором попал на 55 000 руб., года полтора назад. В доказательство лишь переписка с ним о том, что мотор в идеале,
Договор важен!
Юрист Евгений Черников
В случае же Романа Плахина я бы посоветовал попробовать применить к его ситуации закон о защите прав потребителей. Несмотря на то, что Давид Мопаров не является предпринимателем, можно попробовать доказать, что он фактически осуществляет предпринимательскую деятельность, и попытаться действовать в рамках этого закона (не говорю, что 100% получится, но попробовать стоит). Закон дает потребителю гигантское преимущество, в том числе имущественное, и ставит нелегального мастера в очень неудобное положение.