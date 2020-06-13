Опашка, бетонные блоки и разъяснения указа губернатора: Полицейские провели рейд в Кондуках

С начала действия ограничений на территории природного объекта сотрудниками полиции составлено более 60 административных протоколов.

В соответствии с указом губернатора Тульской области сохраняется временный запрет на посещение отдельных территорий. В этот перечень входит и территория бывшего Ушаковского разреза в деревне Кондуки.

С целью недопущения присутствия граждан на территории природно-антропогенного рекреационного комплекса «Романцевские горы» в деревне Кондуки организовано дежурство мобильных групп. Кроме этого были созданы дополнительные препятствия на подъезде – они были перепаханы, а на въезде установлены бетонные блоки.

Видео предоставлено пресс-службой УМВД России по Тульской области.

Сотрудники полиции разъясняли гражданам, желающим посетить данную охраняемую природную территорию, о недопустимости нахождения здесь.

К гражданам, нарушающим установленные Указом губернатора Тульской области запреты, правоохранительными органами применяются меры в соответствии с действующим законодательством. Всего с начала действия установленных ограничений на территории природного объекта сотрудниками полиции составлено более 60 административных протоколов по ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения».