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В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадали три человека

В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадали три человека

Механизм ДТП установит дознание или следствие в зависимости от тяжести последствий, уточнили в Госавтоинспекции.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в 09:30 на 130-ом километре М-2 «Крым» в Заокском районе Тульской области.  

SsangYong, за рулем которого был 39-летний мужчина, столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2109», под управлением 19-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа и его пассажиры – 18-летние девушка и парень. Последний с множественными травмами госпитализирован.

Механизм ДТП установит дознание или следствие в зависимости от тяжести последствий, уточнили в Госавтоинспекции.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:39 +3
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