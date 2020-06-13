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Под Тулой Mercedes пролетел на красный и устроил тройное ДТП

Под Тулой Mercedes пролетел на красный и устроил тройное ДТП

Авария случилась около 18.00 на 165-ом километре М-2 «Крым», Ленинского района Тульской области.

Авария с участием трех автомобилей произошла 12 июня, около 18.00, на 165-ом километре трассы М-2 «Крым» в Ленинском районе Тульской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель Mercedes-Benz с полуприцепом Kogel проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-21124, которым управляла 25-летняя девушка. От удара ВАЗ зацепил Kia Sorento, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП водитель ВАЗа госпитализирована.

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