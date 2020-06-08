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Погода в Туле 9 июня: жара и дождь с грозой

Погода в Туле 9 июня: жара и дождь с грозой

Синоптики обещают переменную облачность и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность.

Ночью без осадков, днём кратковременный дождь (до 4 мм за сутки), в отдельных районах гроза. Ветер южной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от +13 до +18, днём – от +23 до +28. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +8
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