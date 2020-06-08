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Трактор повредил обрудование: 1168 семей в Большой Туле остались без газа

Трактор повредил обрудование: 1168 семей в Большой Туле остались без газа

Специалисты компании «Газпром газораспределение Тула» восстанавливают газоснабжение на территории Большой Тулы.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Тула» проводят ремонтно-восстановительные работы в деревнях Федоровка, Скорнево, Торохово, Крюково и в селе Архангельское на территории бывшего Ленинского района Тульской области для восстановления газоснабжения 1168 абонентов.

Подача газа была приостановлена в связи с инцидентом, виновником которого стал водитель трактора, проводивший в районе газораспределительных сетей несанкционированные земляные работы и повредил конденсатосборник.

Для выяснения всех обстоятельств компания «Газпром газораспределение Тула» обратилась в правоохранительные органы.

Полностью восстановить газоснабжение планируется в течение суток после обхода газовиками жилых помещений всех абонентов.

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