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Кого перевозит санавиация в Тульской области?

Кого перевозит санавиация в Тульской области?

С начала года санавиация 51 раз отправлялась на помощь тяжелобольным тулякам.

Чаще всего в этом году воздушная скорая помощь отправлялась на юго-восток и юго-запад Тульской области. По нескольку раз санавиация работала в Белёве, Богородицке, Алексине. Основные эвакуации тяжелобольных жителей области были из Ефремовского района. Все пациенты были доставлены в областной центр для дальнейшего лечения.

Чаще всего в этом году санавиация транспортировала пациентов с инсультами, переломами и ожогами в возрасте от 30 до 80 лет.

Санавиация работает в регионе с июля прошлого года. На дежурстве находится вертолет «АНСАТ». Это легкомоторный вертолет отечественного производства. Он оборудован современным медицинским модулем и имеет все необходимое для оказания неотложной медицинской помощи во время полета: устройство для мониторинга давления, пульса, сердечного ритма, насыщения крови кислородом, медикаменты, термоодеяло и кислородный баллон для искусственной вентиляции легких. Вертолет позволяет перевезти одного лежачего пациента или двух сидячих. Его относительно малые габариты позволяют совершить посадку даже посреди трассы. На борту вертолета пациентов сопровождает авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф в составе врача анестезиолога-реаниматолога и фельдшера скорой медицинской помощи.
 
 

В Туле посадка и высадка пациентов проводится на территории Тульской областной клинической больницы, в непосредственной близости от еще двух основных медицинских учреждений: детской областной клинической больницы и областного перинатального центра. Такое расположение вертолетной площадки позволяет ускорить транспортировку пациентов до больницы уже после окончания воздушной эвакуации.

Санитарная авиация работает в Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ее задача — совместно с областным Центром медицины катастроф обеспечить оптимальную доступность и качество медицинской помощи жителям региона.

 

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