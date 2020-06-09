Кого перевозит санавиация в Тульской области?
С начала года санавиация 51 раз отправлялась на помощь тяжелобольным тулякам.
Чаще всего в этом году воздушная скорая помощь отправлялась на юго-восток и юго-запад Тульской области. По нескольку раз санавиация работала в Белёве, Богородицке, Алексине. Основные эвакуации тяжелобольных жителей области были из Ефремовского района. Все пациенты были доставлены в областной центр для дальнейшего лечения.
Чаще всего в этом году санавиация транспортировала пациентов с инсультами, переломами и ожогами в возрасте от 30 до 80 лет.
В Туле посадка и высадка пациентов проводится на территории Тульской областной клинической больницы, в непосредственной близости от еще двух основных медицинских учреждений: детской областной клинической больницы и областного перинатального центра. Такое расположение вертолетной площадки позволяет ускорить транспортировку пациентов до больницы уже после окончания воздушной эвакуации.
Санитарная авиация работает в Тульской области в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ее задача — совместно с областным Центром медицины катастроф обеспечить оптимальную доступность и качество медицинской помощи жителям региона.