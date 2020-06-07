Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: актуальные графики

Наш регион в десятке самых зараженных субъектов РФ.

Минувшие сутки побили очередной «коронавирусный» рекорд — в Тульской области было зафиксировано 115 случаев заражения COVID-19. Предыдущий пиковый показатель — 113 — пришелся на 1 июня.

За всё время коронавирусной инфекцией заразились 4620 жителей региона, выздоровели 2434 человека, умерли 49.

Тульская область по-прежнему держится в десятке самых зараженных субъектов РФ — на данный момент мы на 9 месте.

По данным на 6 июня Россия находится на третьем месте среди всех стран по количеству заразившихся коронавирусом.