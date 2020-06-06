В Тульской области умерли еще два человека с COVID-19

Фото из архива Myslo.

По сообщению регионального оперштаба, два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 61 и 63 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Ефремова и Богородицка.

За всё время в Тульской области от коронавируса умерли 49 человек.

Напомним, за сутки в регионе зафиксировано 107 новых заражений. Общее количество заболевших – 4505.