Фото: газета "Плавская новь".
В Тульской области столкнулись Nissan и Hyundai: пострадали два человека
От столкновения обе машины вылетели в кювет.
Сегодня, 7 июня, на 49 километре автодороги Одоев-Плавск в Плавском районе произошло серьезное ДТП.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением при обгоне попутного Hyundai Getz и столкнулся с ним. В итоге обе машины оказались в кювете.
Как сообщает газета «Плавская новь», в ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир Nissan. Им оказали медицинскую помощь в больнице.
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