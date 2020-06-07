В Тульской области столкнулись Nissan и Hyundai: пострадали два человека

Фото: газета "Плавская новь".

От столкновения обе машины вылетели в кювет.

Сегодня, 7 июня, на 49 километре автодороги Одоев-Плавск в Плавском районе произошло серьезное ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Qashqai не справился с управлением при обгоне попутного Hyundai Getz и столкнулся с ним. В итоге обе машины оказались в кювете.

Как сообщает газета «Плавская новь», в ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир Nissan. Им оказали медицинскую помощь в больнице.