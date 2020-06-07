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Коммунальная авария в Привокзальном районе Тулы: как продвигаются работы
Фото пресс-службы администрации города.

Коммунальная авария в Привокзальном районе Тулы: как продвигаются работы

По данным на 17.00, специалисты АО «Тулагорводоканал» приступили к проведению земляных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, рабочие демонтировали провода, опоры освещения, участок забора, которые мешали работе техники, провели работы по оборудованию обходного трубопровода и установке помпы. Затем они откачали воду из колодца аварийного участка и приступили к земляным работам.

Напомним, утром 7 июня в районе дома № 3 по ул. Ликбеза в Туле произошло повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм. Для проведения аварийно-восстановительных работ с 10.00 отключили холодную воду в Привокзальном районе. Организована раздача питьевой и технической воды.

 
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:42 +6
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