В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня
За время время 4398 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2273 человека, умерли 47.
Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено 105 новых случаев COVID-19, выздоровели 109 человек, умерли трое.
Детализация по населенным пунктам:
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
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