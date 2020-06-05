В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 5 июня

За время время 4398 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2273 человека, умерли 47.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за минувшие сутки в регионе выявлено 105 новых случаев COVID-19, выздоровели 109 человек, умерли трое.

Детализация по населенным пунктам:

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