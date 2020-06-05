В Тульской области скончались еще трое пациентов с COVID-19
Об этом сообщает региональный оперштаб.
За минувшие сутки три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 60 до 69 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Кимовска. У двоих из них в анамнезе были хронические заболевания.
Таким образом, за всё время в Тульской области умерло 47 человек с коронавирусной инфекцией.
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