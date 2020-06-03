В Узловой затопило двор: на месте работают сотрудники МЧС

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Информация о происшествии на ул. Горького поступила 3 июня, в 18.30.

В среду, в 18.30, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении внутридворовой территории на ул. Горького в Узловой. Оно произошло из-за обильных осадков и особенностей местности – двор расположен в низине.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия была направлена оперативная группа узловского пожарно-спасательного гарнизона . Ситуация находится на контроле администрации района и ГУ МЧС России по Тульской области.