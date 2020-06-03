новости
новости
Регистрация
В Узловой затопило двор: на месте работают сотрудники МЧС
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Узловой затопило двор: на месте работают сотрудники МЧС

Информация о происшествии на ул. Горького поступила 3 июня, в 18.30.

В среду, в 18.30, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация о подтоплении внутридворовой территории на ул. Горького в Узловой. Оно произошло из-за обильных осадков и особенностей местности – двор расположен в низине.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия была направлена оперативная группа узловского пожарно-спасательного гарнизона . Ситуация находится на контроле администрации района и ГУ МЧС России по Тульской области.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:44 +1
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиподтопление дворазатопило двор после дождя
Место
Тульская областьУзловая

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика
В Туле сотрудники ГИБДД задержали нелегального перевозчика
В Туле два городских маршрута временно изменят схему движения
В Туле два городских маршрута временно изменят схему движения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.